Nauczanie nt. uwielbienia cz.2

Lider uwielbienia, Paweł Haponiuk, mówi o tym, jak rozumiemy rolę uwielbienia w kościele: „Gdy zaczniemy z całego serca uwielbiać Boga, On się pojawi. Ale ważna jest rola świadomego lidera uwielbienia. Bój toczy się w rzeczywistości duchowej i świadomy lider wie, co to znaczy „walka duchowa”, podczas prowadzenia uwielbienia. Jak sobie radzić z opozycją duchową w trakcie uwielbienia?”

Zapraszamy!