Sam Childers w Polsce!

Przyjedź, posłuchaj człowieka, który niesie przesłanie nadziei!

Sam Childers – były przestępca, handlarz narkotyków, który spotkawszy się z Chrystusem, przeżył niezwykłą transformację: z kryminalisty stał się obrońcą tysięcy afrykańskich dzieci-porywanych i osieroconych. Sam i jego zespół ratują dzieci z dotkniętych konfliktami zbrojnymi zapalnych regionów Afryki Wschodniej. Jego historia została przedstawiona w filmowej superprodukcji pt. „Kaznodzieja z karabinem” (z udziałem Gerarda Butlera i Michael Shannon).

Sam Chiders mówi tak o sobie:

„Moim celem jest zmiana życia – dzieci i każdej osoby, do której będę mówił, przemawiał, dawał świadectwo czy głosił kazania.

Nieważne jakie są tego koszty, ale jeśli mogę coś zmienić i ocalić dzieci, które same nie potrafią się bronić, zrobię to. Upadam, ale wciąż idę do przodu.”