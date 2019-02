Odwet Boży

Wierzę, że to, czym się dzisiaj z wami podzielę, jest przesłaniem proroczym, a jednocześnie słowem zachęty. Adresowane jest ono przede wszystkim do tych, którzy wchodzą w swoje powołanie i na poważnie traktują służbę dla Jezusa. Pamiętajmy, że kiedy decydujemy się wejść w nasze powołanie i zaczynamy w nim chodzić, będziemy stawiać czoła sprzeciwowi. Większość ludzi nie lubi opresji i konfrontacji z wrogiem. Jeśli jednak powstajesz do służenia Jezusowi, musisz pamiętać, że każdy nowy poziom nie przyjdzie bez walki. Ale w żadnej z tych walk nie jesteś sam! Bóg ma ludzi i swoją nieograniczoną moc, aby dać ci przewagę. Co więcej, sam Bóg jest obecny, aby ci pomóc w pokonaniu twoich potężnych wrogów.

Krótko po tym, jak Dawid został królem i zamieszkał w Jeruzalemie, wrogowie przybyli, aby go pochwycić. Przeciwnicy chcieli uniemożliwić Dawidowi objęcie władzy i wypełnienie Bożego planu. Sprzeciw miał zatrzymać działanie Boże i Dawida. I gdyby Dawid zareagował inaczej, przeciwnik by go pokonał. Odróbmy więc tę lekcję z Dawidem i zobaczmy, jak rozniecił swoją wiarę i stanął w partnerstwie z Bogiem. Wierzę, że jako kościół w Polsce możemy naśladować ten wzór w naszych lokalnych kościołach i w naszym życiu osobistym.

Dawid zszedł do twierdzy, aby zobaczyć armię, która miała na niego natrzeć i zaatakować lud Boży. Przyjrzał się problemowi, z którym miał się zmierzyć i ocenił, co się może wydarzyć. Pierwszą rzeczą jaką następnie zrobił, było skonsultowanie się z Bogiem. Co to oznacza? Dawid modlił się i prosił Boga o wiedzę i o radę. Nie wyszedł tak po prostu, żeby się zmierzyć z sytuacją o własnych siłach. Bo sytuacja była wyjątkowa. Wszystko zainspirował wróg, ponieważ Dawid był namaszczony jako przywódca Bożego ludu. Innymi słowy, był nie tylko królem, ale i namaszczonym do służby żywemu Bogu. Ta bitwa w wymiarze naturalnym była więc zainspirowana czymś ponadnaturalnym. Jeśli zatem planujesz walczyć z czymś złym w duchu, potrzebujesz czegoś więcej, kogoś silniejszego. Co przemaga zło? Dobro! Dobro i miłość zawsze tryumfują. Co zwycięża złego? Bóg!

Dawid skonsultował się z jedynym Bogiem i Bóg szybko mu odpowiedział. Pan przemówił tymi słowy: „Ruszaj! Będę z Tobą i wydam twych wrogów w twoje ręce”. To oznacza, że walczymy naszymi własnymi rękami, ale nie jesteśmy sami. Ostateczny rozrachunek przyniesie dla ciebie zmianę, bo Pan będzie z tobą. Zapamiętajmy imiona tego, który był z Dawidem: Pan jest wojownikiem, Pan jest moim sztandarem, Ten, który jest, wierny i prawdziwy, wszechmocny Bóg. To tylko nieliczne z jego imion, opisujących jego naturę i działanie. Kiedy wołamy do naszego Boga i konsultujemy z nim nadchodzące bitwy, możemy oczekiwać, że nam odpowie zgodnie ze swoim imieniem.

Gdy Dawid wyszedł ze swoja armią, by stawić czoła wojskom nieprzyjaciela, był całkowicie przygotowany. Stał w namaszczeniu i autorytecie, był po konsultacji z Bogiem i dostał od Niego odpowiedź. Potem po prostu wydał komendy i zaczął walkę. Armia nieprzyjaciela mogła sobie spiskować, że pojmie Dawida i zatopi go jak powódź, ale nie wiedziała, że zostanie zniszczona odwetem Bożym. Zanim wróg w ogóle się zorientował, Bóg natarł na niego i zupełnie go zaskoczył. W rezultacie Dawid całkowicie pokonał armię nieprzyjaciela.

Jeśli Bóg powoła wasz kościół do jakiegoś działania, będzie się to działo ponadnaturalnie. I nie ma znaczenia, co przeciwstawia się tobie i całemu kościołowi. Jeśli tylko twoje życie jest uporządkowane przed Bogiem i jesteś przygotowany do walki, możesz oczekiwać, że Bóg dokona dla ciebie przełomu. Pośle ponadnaturalną pomoc, życie, finanse, ochronę, siłę i wiele więcej, aby mieć pewność, że jego kościół zwyciężył. Potrzebujemy Boga i jego mocy, aby poruszać się naprzód. Wróg może wpływać na okoliczności, ale nie jest ani wszechmocny ani wszechobecny. Nie jest równy Bogu. Bóg jest zawsze zwycięzcą, a my musimy stać po stronie Boga. Wtedy i tylko wtedy zwyciężymy w starciu z wrogiem.

Chciałabym, abyście wiedzieli, że to nie czas na poddawanie się czy strach. Jeśli widzicie wokół siebie wrogów, zróbcie to samo, co król Dawid, wezwijcie Pana. On wam zawsze odpowie i da wytyczne do marszu bojowego. Liczcie się z koniecznością wyjścia na pole bitwy, ale wiedzcie, że Pan Przełomów jest z wami. Pośle powódź, która zaskoczy wrogów, a wam da przewagę. Czasami będziecie tego musieli doświadczyć dla samych siebie. Teraz jest czas przełomu, czas wołania do Boga i czas powstania do walki. Ogłaszam zatem nad wami, nad waszymi kościołami i nad liderami w waszym życiu moc Pana Przełomów!