Nowy klip Sound of Glory

Zespół Sound of Glory przedstawił publiczności swój pierwszy teledysk do pieśni z najnowszej płyty „Kościół w ogniu” – Nasz Bóg zwycięski.

Premiera teledysku odbyła się w Sylwestra 2017 r. na kanale YT.

Do tej pory na kanale YT można było oglądać dwie pieśni z najnowszej płyty: Jedyny Bóg oraz Całe stworzenie zarejestrowane podczas koncertu uwielbienia w ramach Tygodnia Jezusa 2017 w Warszawie.

Historia teledysku: Teledysk pokazuje grupę ludzi, którzy idą ulicami miasta i ogłaszają Bożą moc w miejscach, gdzie króluje impreza i alkohol. To bardzo ekspresyjny teledysk – każdy może uwierzyć, że nawet najtrudniejsze rzeczy – nałóg, beznadziejność można pokonać dzięki zwycięskiemu Bogu.

Reżyser, Łukasz Kobus, mówi: „Wierzymy, że ta praca pomoże nam zdobyć ten kraj dla Jezusa. To dobry materiał, który pozwoli dotrzeć z przesłaniem chrześcijańskim do szerszej publiczności. W teledysku biorą udział wokaliści i muzycy zespołu Sound of Glory, nikt nie jest profesjonalnym aktorem. Sfilmowaliśmy grupę młodych ludzi, którzy „przejmują” miasto dla Jezusa”.

Teledysk opowiada historię młodego człowieka, który w poczuciu bezsensowności swojego życia wychodzi z domu, krąży po ulicach i spotyka grupę ludzi śpiewających, a w zasadzie ogłaszających, w ekspresyjny i mocny sposób słowa „Nasz Bóg zwycięski pokonał śmierć, Nasz Bóg zwycięski potężny jest”. Te słowa powodują przemianę w nim, budzą w nim nową nadzieję na pokonanie problemów w życiu.

Styl muzyczny Sound of Glory odzwierciedla przesłanie dla każdego chrześcijanina – aby żył pełnią władzy, wolności i autorytetu, który jest dany w Jezusie Chrystusie.

Energetyczny wokal lidera zespołu Pawła Haponiuka i pastor Uli Matan w połączeniu z mocną sekcją rytmiczną oraz melodyczną gwarantują niezwykłe wrażenia muzyczne. Dzięki ich niekonwencjonalnej muzyce, dynamizmowi i proroczemu uwielbieniu słuchający mogą doświadczyć spotkania z Bogiem.

Płyta „Kościół w ogniu” to piąta z kolei płyta zespołu Sound of Glory (dawniej Zespołu uwielbienia JJP), której premiera odbyła się 15 lipca 2017 r.