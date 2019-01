Jak stać się częścią Bożej rodziny?

Kurs wideo „Fundamenty wiary” cz.1

Co oznacza słowo zbawienie? Jak to przekłada się na życie chrześcijan? Czy na ziemi można być pewnym zbawienia? Czy na zbawienie trzeba zasłużyć? Co mówi Słowo Boże na ten temat? Jak stać się zupełnie nową, duchową osobą, która ma kontakt z Bogiem na ziemi?



Rozpoczynamy publikację kursu biblijnego „Fundamenty wiary”, zawierającego podstawy nauczania na wybrane tematy bardzo istotne w świetle Pisma Świętego i związane z codziennym życiem wierzącego w Chrystusa.

Wykłady prowadzi pastor Janusz Szarzec.

Cykl składa się z 8 wykładów: 1. Zbawienie 2. Chrzest wodny 3. Chrzest Duchem Świętym 4. Wiara 5. Modlitwa 6. Uzdrowienie przez Boga 7. Wolność od demonicznych związań 8. Boża ekonomia – finanse.

Janusz Szarzec – nauczyciel Słowa, biblista, dziekan Szkoły Bożych Liderów, pastor Kościoła Chwały, redaktor Magazynu Chrześcijańskiego „CEL”, od 25 lat zaangażowany w budowanie kościołów lokalnych w Polsce. Jest mówcą konferencyjnym, autorem wielu tekstów o tematyce chrześcijańskiej, znawca historii i kultury Izraela.