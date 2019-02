Jak otrzymać coś od Boga?

Osobista wiara człowieka jest jedynym sposobem na skomunikowanie człowieka z Bogiem, dzięki czemu człowiek może cokolwiek od Boga otrzymać. Przez wiarę można przyjąć cuda od Boga, można mieć moc do odparcia szatana, moc do sprawowania władzy nad demonami, można mieć również wpływ na zjawiska natury. To jest możliwe. Co dzieje się w momencie, gdy człowiek zaczyna wierzyć i wypowiadać słowa wiary?

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego kursu biblijnego „Fundamenty wiary” zawierającego podstawy nauczania na wybrane tematy bardzo istotne w świetle Pisma Świętego i związane z codziennym życiem wierzącego w Chrystusa. Wykłady prowadzi pastor Janusz Szarzec.

Cykl składa się z 8 wykładów:

1. Zbawienie 2. Chrzest wodny 3. Chrzest Duchem Świętym 4. Wiara 5. Modlitwa 6. Uzdrowienie przez Boga 7. Wolność od demonicznych związań 8. Boża ekonomia – finanse.

Janusz Szarzec – nauczyciel Słowa, biblista, dziekan Szkoły Bożych Liderów, pastor Kościoła Chwały, redaktor Magazynu Chrześcijańskiego „CEL”, od 25 lat zaangażowany w budowanie kościołów lokalnych w Polsce. Jest mówcą konferencyjnym, autorem wielu tekstów o tematyce chrześcijańskiej, znawca historii i kultury Izraela.