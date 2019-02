Byłem draniem, teraz ratuję dzieci

Sam Childers, „Kaznodzieja z Karabinem”, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. wiary, powołania i swojej misji w Afryce. Opowiada o tym, jak na co dzień wygląda praca jego organizacji, dzieli się tym, co motywuje go do pracy misyjnej i dlaczego zamiast wieść wygodne życie w USA, wybrał mieszkanie w Afryce.

Powołanie

Kiedy mówię o powołaniu człowieka przez Boga, nawiązuję wtedy do Słowa Bożego, Biblia mówi „wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” i ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas wszystkich, więc jeżeli On powołuje wszystkich – wybierze tylko paru ? Nie, to nieprawda. Tylko paru tak naprawdę będzie chciało odpowiedzieć na to wezwanie i uczynić ten krok. Bóg powołuje wszystkich, Bóg wybiera wszystkich, jeśli tylko zdecydujesz odpowiedzieć na to i zrobić ten pierwszy krok.

Wiara

Film „Kaznodzieja z karabinem” przedstawia mnie w pewnym momencie jako osobę, która traci wiarę w Boga, w której budzą się wątpliwość- to jest całkowita nieprawda, kto mnie zna przez wiele lat, może to potwierdzić. Straciłem wiarę w ludzi, ale nigdy nie straciłem wiary w Boga. Zawsze wiedziałem, że On jest prawdziwy, nawet wtedy, kiedy Mu nie służyłem, wiedziałem, że On jest prawdziwy.

Wizja

Kiedy skończyłem 50 lat, zacząłem się czuć wygodnie. I Bóg dał mi wizję, największą jaką kiedykolwiek miałem: 6 – piętrowego budynku w Etiopii, w którym modzi ludzie byli szkoleni, zdobywali zawód. Ten projekt kosztowałby 2 miliony dolarów, a ja wtedy nie miałem ziemi, nie miałem pieniędzy, nic. I ja zawołałem do Boga „Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Wołałem do Niego, czemu mi to robisz?”. Usłyszałem wtedy Jego odpowiedź: „Nie musisz tego robić”. Bóg mówi to samo do wszystkich, kiedy On wkłada w nas powołanie, nie musisz na nie odpowiadać, robić kroku w tym kierunku. I brak twojej odpowiedzi na powołanie od Boga nie oznacza, że stracisz swoje zbawienie. Ale to może oznaczać, że nie poczujesz „tutaj” [przyp tłum. w sercu] spełnienia.

Misja w Afryce

Jako misjonarz, którym jestem przez całą dobę, a działam już na polu misyjnym od 2 dekad, uważam, że wykonujemy również świetną robotę ucząc tych ludzi, jak się modlić „w imieniu Jezusa Chrystusa”, ale zawiedliśmy w wielu innych aspektach. Nauczyliśmy ludzi jak się modlić, ofiarowując pomoc finansową, jednocześnie podtrzymując tym samym mentalność żebraka. To nie jest wzór, o którym czytamy w Ewangeliach. W Ewangeliach Jezus uczy o edukowaniu, wyposażaniu i dawaniu określonego zawodu- co zapewnia perspektywę na przyszłość.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu!