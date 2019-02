Byłam udręczona, jestem wolna!

Kolejny film w cyklu „Prawdziwe historie” na kanale You Tube Kościoła Chwały.

Gabrysia od lat borykała się z depresją i chorobą dwubiegunową, nikt nie był w stanie jej pomóc. Jako młoda dziewczyna, szukając doznań duchowych, oddała życie szatanowi. Gdy się nawróciła, Bóg odmienił jej życie, ale to nie rozwiązało jej problemów.

Szukając Boga, wstąpiła do zakonu. Czytając „Dzienniczek” siostry Faustyny wierzyła, że naśladując praktyki w nim opisane, może w ten sposób zbliżyć się do Boga. Izolacja i strach towarzyszyły jej przez wiele lat, nie pozwoliły na normalne funkcjonowanie w życiu. Ale Bóg na nowo ją odnalazł i poprowadził do wolności umysłu i życia, które dla niej przygotował.