Bóg nie chce, abyś wydawał zły owoc. On oczekuje, że nasze życie wyda dobry owoc. A kto może wydawać „zły owoc”? Ktoś, kto jest niestały i nieproduktywny. Chodzi od kościoła do kościoła, ma głowę pełną biblijnej teologii, ale nie można na nim polegać. Wydaje wprawdzie jakiś owoc, ale nie jest to owoc, którego w jego życiu pragnie Bóg. Bóg bowiem chce, aby jego ludzie byli produktywni, lojalni, stali i trafiający do celu. A nie staniemy się tacy, jeśli się nie zdecydujemy poświęcić prawdziwej służbie dla Jezusa i prawdziwemu wypełnianiu Jego woli. Po czym poznać, że wypełniamy wolę Bożą i wydajemy dobry owoc? To bardzo dobre pytanie, które jest tematem mojego wpisu w tym tygodniu.

Wielu ludzi zastanawia się, jak mogą wypełnić wolę Boża w swoim życiu. Z perspektywy Boga jest to bardzo proste, tylko ludzie często to komplikują. Są wręcz tacy, którzy po prostu chcą funkcjonować w Bogu na swoją własną modłę. Kiedy jednak niczego nie komplikujemy i wykonujemy wszystko zgodnie z wolą Bożą, zaczynamy wydawać Boże owoce w naszym życiu. Owoc jaki przynosimy, dobry czy zły, odzwierciedla bowiem to, do czego jesteśmy podłączeni. Jeśli karmimy się ciemnością i podłączamy się do rzeczy tego świata, to wydamy owoc ciemności. Jeśli jednak karmimy się Słowem Bożym, jesteśmy podłączeni do kościoła lokalnego i płyniemy w Duchu Świętym, wydajemy owoc Królestwa Bożego.

Jak zatem odnajdujemy wolę Bożą do naszego życia? Bardzo prosto, sięgając do Słowa Bożego, ponieważ Bóg już objawił swoją wolę i oczekiwania w swoim słowie. To jest jego wola dla nas. Problem polega na tym, że to w nas ludziach toczy się potężna walka miedzy tym, czego chce Bóg, a tym, czego chcemy my sami. Dla przykładu, w Biblii czytamy: „Podnieście ręce ku świątyni”, więc lider uwielbienia mówi: „Zróbmy to, co się Bogu podoba – podnieśmy ręce”. Wtedy pojawia się osoba, która ma wymówkę: „A ja nie chcę tego robić”. Jak to? Chcesz poznać wolę Bożą, a kiedy ją poznajesz, nie chcesz jej wypełnić? Przecież Bóg chce, byśmy podnosili ręce w kościele, bo On to lubi. To Go uwielbia, więc On tego chce.

Zatem jaka jest twoim zdaniem wola Boża dla twojego życia? Cały czas obowiązuje ta sama zasada – Bożą wolę odnajdziesz w Bożym Słowie. Gdzie dokładnie? W wersetach najróżniejszych ksiąg Biblii. Jednym z nich, bardzo ważnym, jest Ps 8:3. Wyraźnie stwierdza on, że dzieci są przeznaczone do uwielbiania Boga. To powołanie nigdy nie odchodzi, jesteśmy stworzeni, by uwielbiać Boga. Jesteśmy kapłaństwem królewskim, narodem świętym. Czym bowiem zajmują się kapłani? Służeniem Bogu i ludziom. Bożą wolą do twojego życia jest więc uwielbianie Go, bycie dla Niego oddzielonym i służenie Mu. To oznacza służbę całym sercem, talentami, umiejętnościami, czasem, pieniędzmi i siłą. Potrzeba wiele czasu i wysiłku, aby wypełnić Bożą wolę. Kiedy jednak zrozumiesz, czego On oczekuje, zyskasz jasny kierunek dla twojego życia.

Gdy jako Boży ludzie chodzimy w woli Bożej, powinniśmy wydawać trwałe, dobre owoce. Te owoce bowiem dowodzą, że należymy do Boga i tylko do Niego. Dodatkowo powinniśmy umieć oceniać owoc innych. Tak! To jest wolą Bożą, abyśmy byli strażnikami dobrego owocu, abyśmy potrafili rozpoznawać owoce innych ludzi dzięki temu, że sami jesteśmy tak mocno zakorzenieni w Królestwie Bożym. Można rozpoznać, kiedy ktoś wydaje zły owoc, jest nieszczery lub szuka własnych korzyści. To są ludzie, których serca są nieuczciwe i nie chcą się zmienić. Więc my, jako ci, którzy mają relację z Jezusem, powinniśmy umieć odróżnić dobry owoc od złego.

Dobry owoc w człowieku wytwarza miłość, radość, pokój, opanowanie, dobroć, uprzejmość, łagodność i wstrzemięźliwość. Taki człowiek jest stabilny, godny zaufania, produktywny, ma łagodne serce, jest skłonny do pokuty, respektuje autorytety, płaci na czas swoje rachunki i ma dobrą reputację. Oczywistym jest, jacy są ludzie niepoważni albo wydający zły owoc. Jednak dla tych niepoważnych ciągle jest nadzieja. Jeśli mają łagodne serca i wolę zmiany, Bóg może nad nimi pracować, zmienić wodę w wino, stare bukłaki w nowe i przemienić ich życie. To, co zatrzymuje wydawanie dobrego owocu to stan serca człowieka. Jeśli serce jest zatwardziałe, ciężko je zmienić i sprawić, by przyniosło dobry owoc.

Gdy jednak prawdziwie i szczerze chcemy poznać wolę Bożą, musimy po prostu spędzać czas z Bogiem, bo kiedy to właśnie robimy, zaczynamy odkrywać, co On lubi, a czego nie. Wtedy dostrzegamy rzeczy w naszym życiu, które muszą być zmienione, byśmy zaczęli wydawać owoc miły Bogu. Zwykle jest to szybka zmiana, która może jednak zmienić dalszy bieg naszego życia na zawsze.