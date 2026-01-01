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Jak zaplanować portret firmowy, żeby działał na stronie www, LinkedIn i w ofertach
Kiedy firma odświeża stronę internetową lub zespół aktualizuje profile zawodowe, niemal natychmiast pojawia się problem braku spójnych zdjęć. Zestawienie przypadkowych fotografii z wakacji, ujęć z telefonu i starych kadrów z dawnych miejsc pracy obniża wiarygodność całej organizacji. Profile uzupełn
Jak dobrać skrzynkę przelotową do ogrodzenia, gdy liczą się materiał, głębokość i ekspozycja na pogodę
Na wizualizacji architektonicznej nowa posesja zawsze prezentuje się świetnie, a skrzynka pocztowa przelotowa gładko wtapia się w linię nowoczesnego ogrodzenia. Kiedy jednak przychodzi do właściwego montażu i codziennego użytkowania, często okazuje się, że teoretyczne założenia przegrywają z surową
Jak czytać cennik leczenia stomatologicznego, gdy szukasz pomocy w Gnieźnie
Pacjent poszukujący pomocy dentystycznej bardzo często rozpoczyna swoje działania od analizy kosztów. Przeglądając tabele opłat, można natrafić na pozycje opisane jako wypełnienie kompozytowe w przedziale od 200 do 400 złotych lub konsultację wycenianą na kwotę od 100 do 300 złotych. W tym momencie