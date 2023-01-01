Telefoniczny kontakt z firmami a RODO — co musi być ustalone przed startem kampanii

Cele sprzedażowe w kampaniach telemarketingowych często wchodzą w konflikt z wymogami RODO. Rozporządzenie nakłada obowiązek ochrony danych osobowych również w kontaktach biznesowych (B2B). Nawet dzwonienie na służbowe numery telefonów wymaga wcześniejszego ustalenia podstawy prawnej, ponieważ pozwalają one zidentyfikować konkretną osobę fizyczną.

Jakie dane przetwarza kampania telefoniczna B2B?

Podczas rozmowy telefonicznej przetwarzane są takie informacje jak numer telefonu, imię i nazwisko rozmówcy, nazwa firmy, a także treść notatek ze spotkania. Służbowy numer telefonu jest daną osobową, gdy pozwala na identyfikację konkretnego pracownika – na przykład w małej firmie, gdzie łatwo powiązać go z konkretną osobą. Wszystkie te elementy podlegają RODO, którego definicja danych osobowych obejmuje wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Podstawa prawna kontaktu zależy od źródła danych. W przypadku własnej bazy może to być zgoda pozyskana od danej osoby lub prawnie uzasadniony interes administratora, na przykład marketing bezpośredni. Dane z publicznych rejestrów, takich jak KRS czy CEIDG, pozwalają na kontakt w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile przejdzie on tzw. test równowagi. Test ten polega na ocenie, czy interes administratora nie narusza nadmiernie praw i wolności osoby, do której kierowany jest kontakt. Natomiast korzystając z kupionej bazy, należy dokładnie zweryfikować u dostawcy jej legalność, ponieważ to administrator ostatecznie odpowiada za zgodność danych z prawem.

Wymagane informacje i role stron przed rozmową

Jeszcze przed przejściem do sedna sprawy telemarketer musi przedstawić klauzulę informacyjną zgodną z RODO. Powinna ona zawierać tożsamość administratora danych, cel przetwarzania (np. przedstawienie oferty), źródło pozyskania danych oraz informacje o prawach przysługujących rozmówcy. Chodzi tu m.in. o prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia czy wniesienia sprzeciwu. Pominięcie tych elementów stanowi naruszenie art. 13 i 14 RODO.

Gdy kampanię realizuje zewnętrzna firma, role muszą być jasno określone. Zleceniodawca jest administratorem danych, a agencja staje się podmiotem przetwarzającym. Kluczowe jest wtedy zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 28 RODO), która precyzuje przedmiot, cel, czas trwania i rodzaj operacji na danych, a także obowiązki obu stron w zakresie bezpieczeństwa. Dokument ten chroni administratora, ale także daje jasne wytyczne podmiotowi przetwarzającemu, co zapobiega rozmyciu odpowiedzialności. Profesjonalny telemarketing dla firm opiera się właśnie na takich formalnych ustaleniach, które zabezpieczają interesy obu stron.

Do najczęstszych błędów operacyjnych należą: zbyt szeroka segmentacja bazy, która narusza zasadę minimalizacji danych, a także brak centralnego rejestru osób wnoszących sprzeciw wobec marketingu. Inne potknięcia to ponowne wykorzystywanie danych bez nowej podstawy prawnej oraz niejasno określony czas przechowywania notatek z rozmów. Każde z tych uchybień może nie tylko zaszkodzić wizerunkowi firmy, ale również skutkować karą finansową nałożoną przez UODO.

Dlatego zgodność kampanii z RODO opiera się na trzech filarach: legalnym źródle danych, przekazaniu pełnej klauzuli informacyjnej oraz ścisłej dyscyplinie w dalszym przetwarzaniu informacji. Staranne przygotowanie tych elementów przed startem działań jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka prawnego.