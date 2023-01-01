Po remoncie biura: co trzeba doczyścić, zanim przestrzeń znów będzie gotowa do pracy

Wynieść gruz i puste opakowania po materiałach budowlanych jest stosunkowo łatwo, jednak to nie one stanowią główne wyzwanie po zakończeniu prac wykończeniowych. Prawdziwym problemem w zmodernizowanym biurze okazuje się wszędobylski, bardzo drobny pył. Osiada on w szczelinach listew przypodłogowych, na powierzchniach mebli biurowych oraz wewnątrz kratek wentylacyjnych. Charakterystyka pyłu gipsowego sprawia, że potrafi on długo unosić się w powietrzu i wnikać w najtrudniej dostępne zakamarki. Zignorowanie tego zjawiska uniemożliwia bezpieczne użytkowanie nowej przestrzeni pracy. Dodatkowo drobiny te stanowią duże zagrożenie dla wrażliwej elektroniki, w tym serwerów i stacji roboczych. Jeśli wentylacja zacznie pracować w niedokładnie oczyszczonym środowisku, natychmiast rozniesie zabrudzenia na resztę kondygnacji.

Specyfika zabrudzeń poremontowych i ryzyko błędnego sprzątania

Prace wykończeniowe w przestrzeni komercyjnej zawsze pozostawiają po sobie specyficzne ślady. Wśród nich dominuje wspomniany już pył gipsowy, ale równie uciążliwe są resztki kleju montażowego, plamy po farbach emulsyjnych oraz pozostałości fug cementowych. Każdy z tych osad�ów wymaga zupełnie innego podejścia chemicznego i mechanicznego. Plamy po farbach, jeśli zdążą zaschnąć na chropowatej podłodze, stają się wyjątkowo oporne na standardowe szorowanie. Zaschnięte kleje i silikony rozpuszcza się dedykowanymi preparatami chemicznymi, natomiast do zanieczyszczeń po twardych zaprawach dobiera się odpowiednie roztwory kwasowe.

Wielu zarządców obiektów popełnia błąd, zlecając standardowe odkurzanie i mopowanie podłóg zaraz po zejściu ekipy budowlanej. Zwykłe domowe czy biurowe maszyny ssące nie radzą sobie z tak drobną frakcją zanieczyszczeń. Użycie tradycyjnego odkurzacza z reguły rozprowadza pył po całym pomieszczeniu poprzez jego wydmuchiwanie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy sprzątanie rozpoczyna się od podłogi. Brak usunięcia zanieczyszczeń z sufitów, opraw oświetleniowych i górnych partii ścian sprawia, że przy najmniejszym ruchu powietrza kurz opada niżej. W ten sposób zanieczyszcza on dopiero co umyte biurka i ciągi komunikacyjne.

Etapy doprowadzania biura do pełnej czystości

Skuteczne czyszczenie wyremontowanej przestrzeni musi opierać się na żelaznej dyscyplinie i odpowiedniej kolejności. Pierwszym krokiem jest fizyczne usunięcie większych zanieczyszczeń stałych oraz zabezpieczenie elementów wyposażenia, które mogłyby ulec zarysowaniu. Następnie przechodzi się do właściwego odpylania na sucho za pomocą odkurzaczy przemysłowych o odpowiedniej klasie filtracji. Kluczową zasadą jest prowadzenie prac od góry do dołu, zaczynając od kasetonów sufitowych, rur i wiszących lamp. Wąskie szczeliny między listwami czy wnętrza grzejników czyści się przy użyciu pędzli o twardym włosiu.

Dopiero po dokładnym odpyleniu na sucho można przystąpić do mycia na mokro. Powierzchnie twarde, takie jak płytki gresowe, często pokryte są charakterystycznym mlecznym nalotem z zapraw. Należy do nich użyć środka chemicznego precyzyjnie dobranego do typu posadzki. Preparaty o odczynie kwaśnym stosuje się wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie kwasów, dlatego domowe sposoby oparte na occie nie są uniwersalnym rozwiązaniem i mogą bezpowrotnie uszkodzić na przykład naturalny kamień.

Elementy wyposażenia biura wymagają wdrożenia osobnych procedur. Wykładziny obiektowe, na których zatrzymuje się najwięcej drobin gipsu, zazwyczaj poddaje się praniu ekstrakcyjnemu z wykorzystaniem środków o neutralnym pH. Pozwala to wypłukać zbitą w runie drobnicę pod dużym ciśnieniem, bez ryzyka przemoczenia samej wylewki. Z kolei wielkoformatowe przeszklenia czyści się z wykorzystaniem bezpiecznych skrobaków stolarskich i dużej ilości płynu poślizgowego, aby usunąć kropelki farby bez zarysowania szkła. Praktyka poznańskiej firmy Eco Duster pokazuje, że do najtrudniejszych zabrudzeń poremontowych niezbędne są mocne odkurzacze sucho-mokro oraz maszyny jednotarczowe. Użycie ciężkiego sprzętu pozwala doczyścić mikropory w podłodze, z którymi nie poradzi sobie standardowy mop włóczkowy.

Gotowość zmodernizowanego obiektu do ponownego przyjęcia pracowników zależy bezpośrednio od wyeliminowania zjawiska pylenia wtórnego. Nie wystarczy jednorazowe przetarcie biurek i parapetów. Drobny pył budowlany potrafi unosić się w powietrzu przez bardzo długi czas, dlatego proces porządkowania wymaga dużej cierpliwości. Najlepsze efekty przynosi rozłożenie prac na etapy i powrót do czyszczonych przestrzeni po całkowitym opadnięciu zawiesiny pyłowej. Domknięcie prac powinno obejmować ostateczną kontrolę czystości płaskich powierzchni oraz kratek wentylacyjnych. Warto przeprowadzić taki przegląd w świetle dziennym, które najlepiej demaskuje wszelkie smugi na szybach czy szare osady na posadzkach. Dopiero gdy przeciągnięcie suchą dłonią po blatach roboczych, szafkach aktowych i obudowach grzejników nie pozostawia białych śladów, można uznać przestrzeń za w pełni gotową do pracy.