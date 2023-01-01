Jak zaplanować portret firmowy, żeby działał na stronie www, LinkedIn i w ofertach

Kiedy firma odświeża stronę internetową lub zespół aktualizuje profile zawodowe, niemal natychmiast pojawia się problem braku spójnych zdjęć. Zestawienie przypadkowych fotografii z wakacji, ujęć z telefonu i starych kadrów z dawnych miejsc pracy obniża wiarygodność całej organizacji. Profile uzupełnione o odpowiednie ujęcia generują do 21 razy więcej wyświetleń w sieciach kontaktów zawodowych. Statystyki pokazują również, że blisko 70 procent rekruterów i kontrahentów odrzuca profile całkowicie pozbawione obrazu. Jedna dobrze zaplanowana sesja rozwiązuje te problemy. Dzięki niej powstaje materiał pasujący zarówno do eleganckich ofert biznesowych, jak i do codziennej komunikacji w mediach społecznościowych. To inwestycja, która porządkuje przekaz wizualny przedsiębiorstwa na długi czas.

Elementy kadru i dobór odpowiedniego charakteru portretu

Światło odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu profesjonalnego wizerunku przed obiektywem. Miękkie oświetlenie ustawione z boku lub z przodu twarzy eliminuje niepożądane cienie. Takie rozwiązanie podkreśla rysy w bardzo naturalny sposób, co od razu buduje zaufanie odbiorcy po drugiej stronie ekranu. Należy unikać ostrego światła dolnego lub górnego, które często zniekształca proporcje i wprowadza niepokojący klimat. Neutralne tło w odcieniach czystej bieli lub jasnej szarości ułatwia z kolei zachowanie niezbędnej spójności. Jest to szczególnie ważne, gdy trzeba połączyć portrety wielu pracowników w ramach jednej zakładki na stronie firmowej.

Ustawienie sylwetki pod kątem od 30 do 45 stopni względem aparatu nadaje ujęciu odpowiednią dynamikę i naturalność. Likwiduje to wrażenie sztywności, które często towarzyszy zdjęciom dokumentalnym. Bezpośredni kontakt wzrokowy z obiektywem sprawia z kolei, że kadr skutecznie angażuje widza i zaprasza go do dialogu. Portrety w pełni neutralne skupiają się wyłącznie na twarzy oraz linii ramion. Tego typu klasyczne podejście świetnie sprawdza się w wewnętrznych systemach kadrowych i na standardowych profilach pracowniczych. Z kolei szeroki portret wizerunkowy włącza do kadru obiekty z otoczenia, które subtelnie podpowiadają branżę danej osoby.

Organizacja sesji na poznańskim rynku i logistyka

Decyzja o dokładnym miejscu realizacji zdjęć zależy przede wszystkim od wielkości zespołu i charakteru codziennej pracy. Wielu początkujących przedsiębiorców błędnie zakłada, że wystarczy wpisać w wyszukiwarkę proste hasło fotograf paszport poznań, aby szybko zamknąć temat wizerunku. Praca nad profesjonalnym portretem korporacyjnym wymaga jednak znacznie większej przestrzeni, odpowiedniego nastroju i specjalistycznego sprzętu oświetleniowego. Wykonanie zadania w profesjonalnym i zamkniętym studio daje pełną kontrolę nad każdą zmienną techniczną. Wyklucza to całkowicie problem zmieniającego się światła słonecznego czy nieprzewidzianego hałasu z korytarza.

Lokalne podmioty gospodarcze często wybierają wyposażone studio Super-Foto Macieja Szebiotko działające na poznańskich Jeżycach. Dostępność zorganizowanej przestrzeni ułatwia realizację zdjęć dla mniejszych grup ekspertów lub całego zarządu. Jeśli jednak przed obiektywem ma stanąć kilkudziesięciu pracowników z różnych działów, lepszym rozwiązaniem są ujęcia realizowane bezpośrednio w siedzibie biura. Taka logistyka minimalizuje przestoje i wykorzystuje autentyczne środowisko pracy jako naturalne tło. Zespół doświadczonych operatorów potrafi przenieść studyjne warunki świetlne do sali konferencyjnej, zachowując przy tym najwyższą jakość technologiczną.

Spójny pakiet fotograficzny w działaniach marketingowych

Jeden kompleksowy pakiet fotograficzny z powodzeniem obsługuje wszystkie kanały komunikacji wykorzystywane przez nowoczesną organizację. Liderzy i założyciele spółek zazwyczaj potrzebują szerszego wyboru kadrów wizerunkowych, które regularnie trafiają do wywiadów, artykułów gościnnych czy prezentacji inwestorskich. Dla większości zespołu technicznego lub sprzedażowego w zupełności wystarczą dwa lub trzy ujęcia na jednolitym tle. Dopasowanie zakresu realizowanych zdjęć do ról w firmie optymalizuje budżet i skutecznie chroni przed chaosem wizualnym w materiałach reklamowych.

Odpowiednio przygotowany materiał zdjęciowy to taki, który nie sprawia trudności podczas technicznego wdrażania na serwery. Otrzymanie pełnego zestawu plików na fizycznym nośniku typu pendrive, bez naniesionych znaków wodnych, odczuwalnie przyspiesza pracę agencji reklamowych. Grafik może swobodnie kadrować twarze do formatu kwadratu, koła lub wąskiego prostokąta, zależnie od wytycznych danej platformy społecznościowej. Skuteczny obraz spełnia swoje ostateczne zadanie tylko wtedy, gdy precyzyjnie odpowiada na wymogi techniczne i wizualne konkretnego miejsca publikacji. Estetyka zawsze musi współgrać z merytoryczną strategią marki.