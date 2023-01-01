Jak wygląda budowa domu komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj

Gminy inwestujące w nowe obiekty komunalne coraz częściej decydują się na odejście od tradycyjnego podziału ról w procesie inwestycyjnym. Zamiast angażować oddzielne biuro architektoniczne i osobną firmę wykonawczą, samorządy wybierają formułę zaprojektuj i wybuduj. Jeden generalny wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za dokumentację, formalności administracyjne oraz właściwe roboty budowlane. W przypadku infrastruktury kubaturowej takie rozwiązanie upraszcza nadzór ze strony urzędu gminy i skraca czas przygotowania dokumentacji. Model ten skutecznie zapobiega konfliktom na linii projektant-wykonawca, co ma ogromne znaczenie przy rygorystycznych terminach zamówień publicznych.

Etapy procesu zintegrowanego w inwestycji mieszkaniowej

Działania rozpoczynają się od przygotowania przez zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego. Ten kluczowy dokument określa wyjściowe potrzeby gminy, obejmując zakładaną liczbę lokali, standard wyposażenia oraz wymagania dotyczące likwidacji barier architektonicznych. Na tej podstawie wyłoniony generalny wykonawca tworzy wstępną koncepcję przestrzenno-architektoniczną. Głównym etapem formalnym jest następnie opracowanie pełnego projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnych pozwoleń urzędowych, w tym wiążących decyzji o warunkach zabudowy oraz niezbędnych opinii branżowych.

Po zatwierdzeniu pełnej dokumentacji przez inwestora publicznego maszyny wkraczają na docelowy plac budowy. Proces postępuje od podstawowych robót ziemnych i fundamentowych, poprzez wznoszenie konstrukcji nośnych, aż po realizację stanu surowego zamkniętego ze stolarką okienną. Ostatnia faza to poprowadzenie instalacji technicznych wewnątrz budynku oraz właściwe prace wykończeniowe. Cykl inwestycyjny zamyka się wielobranżowym odbiorem końcowym z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co warunkuje legalne przekazanie obiektu do eksploatacji.

Zlecenie tych wszystkich etapów w ramach jednego kontraktu ułatwia inwestorowi nadzór nad całym łańcuchem prac. Wykonawca musi nieustannie czuwać nad zachowaniem rygorystycznych norm przeciwpożarowych, wymogów izolacyjności termicznej oraz przepisów dedykowanych budownictwu wielorodzinnemu o charakterze użyteczności publicznej.

Minimalizacja ryzyk i organizacja placu budowy

Tradycyjny system rozdzielający biuro projektowe od ekipy wznoszącej obiekt rodzi spore zagrożenia dla zaplanowanego budżetu samorządowego. Bardzo często pojawia się ryzyko rozbieżności między wizją architekta a realnymi warunkami i możliwościami na placu budowy. Prowadzi to do zastojów, konieczności wprowadzania kosztownych zmian i renegocjacji umów. Połączenie odpowiedzialności u jednego podmiotu sprawia, że inżynierowie optymalizują rozwiązania materiałowe już na etapie deski kreślarskiej, mając pełną wiedzę na temat dostępnych technologii wykonawczych.

Publiczny charakter zlecenia wpływa na organizację czasu z uwagi na procedury związane z dotacjami i cykliczne odbiory przez inspektorów nadzoru. Z tego powodu kompleksowa budowa domu komunalnego w układzie wielorodzinnym narzuca ścisłą dyscyplinę logistyczną. Harmonogram prowadzonych prac przewiduje, że całkowite zakończenie ciężkich robót konstrukcyjnych i instalacyjnych musi wyprzedzać budowę zewnętrznej infrastruktury. Taka kolejność zapobiega uszkadzaniu nowych dróg dojazdowych, chodników czy instalacji odwadniających przez maszyny gąsienicowe.

Z perspektywy lokalnej administracji zintegrowany model wykonawstwa sprawdza się tam, gdzie priorytetem pozostaje rygorystyczne przestrzeganie kosztorysu i terminu oddania inwestycji do użytku. Władze samorządowe unikają w ten sposób niebezpiecznego rozmycia winy za ewentualne wady i usterki. Urząd gminy otrzymuje w pełni funkcjonalny budynek z kompletem niezbędnych dokumentów odbiorowych, dzięki czemu może bezzwłocznie rozpocząć weryfikację wniosków i kwaterowanie mieszkańców.