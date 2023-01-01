Jak manekiny ATD rejestrują przeciążenia i ruch ciała podczas prób ochrony załogi w pojazdach wojskowych

W testach ochrony załogi pojazdów wojskowych widoczne deformacje kadłuba czy zniszczenia wnętrza maskują rzeczywiste siły działające na ciało żołnierzy. Współczesny pancerz może przetrwać wybuch miny pułapki lub improwizowanego ładunku wybuchowego w niemal nienaruszonym stanie, zachowując integralność strukturalną przedziału bojowego. Mimo braku rozległych pęknięć poszycia fala uderzeniowa przekazuje ogromną energię kinetyczną do wnętrza kabiny, co stwarza ogromne zagrożenie dla znajdujących się tam pasażerów. Manekiny pomiarowe ATD (Anthropomorphic Test Devices) rejestrują te niewidoczne przeciążenia w czasie rzeczywistym, dostarczając danych niezbędnych do obiektywnej oceny ryzyka urazu. Pozwala to inżynierom wojskowym projektować skuteczniejsze systemy redukujące siłę wstrząsu, a także ulepszać architekturę przeciwminową platform kołowych i gąsienicowych.

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Jak sensory rejestrują obciążenia poszczególnych segmentów ciała

Zaawansowane urządzenia antropomorficzne wyposażone są w rozbudowaną sieć precyzyjnych instrumentów badawczych, w tym wieloosiowe akcelerometry, tensometry oraz specjalistyczne czujniki przemieszczenia. Akcelerometry mierzą przyspieszenia w głowie, klatce piersiowej oraz kończynach z wysoką częstotliwością próbkowania, co pozwala uchwycić trwające ułamki sekund zmiany dynamiki. Tensometry oraz tensometryczne czujniki siły rejestrują obciążenia osiowe, momenty zginające oraz ścinające w newralgicznych punktach anatomicznych, takich jak odcinek szyjny kręgosłupa, miednica czy kości piszczelowe. Czujniki przemieszczenia śledzą deformację sztucznej klatki piersiowej i względne ruchy poszczególnych segmentów względem siebie w trakcie nagłego uderzenia. Zgromadzone parametry fizyczne pozwalają odtworzyć dokładny rozkład sił niszczących obciążających ubranego w rynsztunek żołnierza.

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Kluczowym aspektem decydującym o wiarygodności pomiarów pozostaje biofidelity, czyli stopień wierności odwzorowania mechaniki ludzkiego ciała. Wykorzystywane w laboratoriach modele, w tym warianty Hybrid III oraz nowocześniejszy system THOR, precyzyjnie naśladują masę, sztywność tkanek oraz geometrię anatomiczną. Zgodność z rzeczywistymi proporcjami opiera się na wieloletnich badaniach biomechanicznych prowadzonych przez niezależne instytuty naukowe. Jeśli sztywność materiałowa sztucznego kręgosłupa lub kształt żeber odbiegają od właściwości biologicznych, odczyty z sensorów tracą powiązanie z faktycznym ryzykiem obrażeń ratujących życie. Właściwie dobrane kompozyty oraz rygorystyczne wyważenie sprawiają, że odpowiedź manekina na wstrząs wiernie symuluje fizyczną reakcję ludzkiego organizmu.

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Surowy sygnał płynący ze zintegrowanych czujników przechodzi proces wieloetapowego przetwarzania zgodnie z przyjętymi w branży obronnej normami inżynieryjnymi. Procedury testowe obejmują dokładną filtrację cyfrową eliminującą zewnętrzny szum elektroniczny, korygowanie odchyleń sprzętowych oraz synchronizację danych pomiarowych z obrazem z kamer do szybkich rejestracji wizyjnych. Dopiero po bezbłędnej kalibracji całego toru badawczego oblicza się znormalizowane wskaźniki biomechaniczne, takie jak kryterium obrażeń głowy (HIC) czy obciążenie szyi (Nij). Wyniki te umożliwiają twórcom pojazdów określenie prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych obrażeń, co dotyczy w szczególności skomplikowanych złamań nóg wywoływanych przez deformację podłogi.

Odtwarzanie przeciążeń w testach pojazdów opancerzonych

Manekiny wykorzystywane do certyfikacji bezpieczeństwa pancerza opierają się na podobnej logice rejestracji dynamiki co systemy stosowane w zderzeniowych testach cywilnych. W rygorystycznych badaniach poligonowych pojazdów wojskowych ATD zajmują miejsca na fotelach załogi i poddawane są symulowanym detonacjom potężnych ładunków wybuchowych ułożonych bezpośrednio pod kadłubem. Zbierane na bieżąco odczyty udowadniają konstruktorom, czy wdrożone rozwiązania strukturalne skutecznie izolują przedział pasażerski przed falą uderzeniową. Sprawdzane w ten sposób mechanizmy obejmują między innymi podwieszane fotele przeciwwybuchowe, zintegrowane pochłaniacze energii oraz specjalne płyty deflekcyjne.

Pełna analiza zachowania badanej platformy zbrojeniowej wymaga powiązania instrumentów wbudowanych w manekina z rozbudowaną infrastrukturą testową i telemetrią. Sztuczne modele umieszczane w stelażach kabinowych współpracują ściśle z balistycznymi systemami pomiarowymi oraz wieloosiowymi platformami badawczymi. Kinematyczne stoły symulacyjne o sześciu stopniach swobody (6DOF) generują przyspieszenia i precyzyjnie odwzorowują drgania podwozia, symulując jazdę po skrajnie nierównym terenie z dużą prędkością. Jednocześnie zewnętrzne sensory ciśnieniowe rejestrują fizyczne parametry frontu fali nadciśnienia nacierającej na wóz bojowy. Połączenie wyników odczytanych z wnętrza korpusu ATD z pomiarami zewnętrznymi zapewnia inżynierom całościowy wgląd w charakterystykę obciążeń działających na sprzęt i ludzi.

Wiarygodna weryfikacja szans przetrwania żołnierzy na polu walki opiera się na wielopłaszczyznowej analizie i specjalistycznym zapleczu laboratoryjnym. Praktyka renomowanych dostawców sprzętu obronnego, w tym warszawskiej spółki FORCEPOL, potwierdza tezę, że tylko ścisła korelacja między specyfikacją aparatury a reżimem procedury testowej gwarantuje powtarzalność odczytów. Starannie przygotowane manekiny pomiarowe pozwalają zidentyfikować wady koncepcyjne wnętrza i pancerza na długo przed zatwierdzeniem konstrukcji do produkcji seryjnej. Prowadzenie rygorystycznych prób wybuchowych z użyciem właściwych czujników przekłada się bezpośrednio na realne bezpieczeństwo załóg operujących w strefach konfliktów.