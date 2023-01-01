Czemu Passat B7 i B8 wymagają innej jednostki 1.6 TDI po awarii

Awaria silnika w Volkswagenie Passacie zmusza kierowcę do podjęcia szybkiej decyzji o kompleksowej naprawie. Właściciele modeli B7 oraz B8 często początkowo zakładają, że poszukiwanie zamiennika ogranicza się do znalezienia dowolnego motoru o pojemności 1,6 litra z gamy producenta. Rzeczywistość warsztatowa i diagnostyczna pokazuje jednak zupełnie inny obraz sytuacji. Pozornie identyczne oznaczenie na klapie bagażnika maskuje ogromne różnice technologiczne między dwiema odmiennymi generacjami pojazdu. Zastosowanie niewłaściwej jednostki napędowej uniemożliwia prawidłową współpracę z elektroniką, osprzętem i układem przeniesienia napędu. Wybór odpowiedniego bloku wymaga precyzyjnej analizy zaawansowania technicznego samochodu, a nie tylko podstawowej pojemności skokowej podanej w dowodzie rejestracyjnym.

Różnice technologiczne między Passatem B7 a B8

Przeskok między generacjami Passata to nie tylko zmiana wykończenia wnętrza i stylistyki nadwozia, ale przede wszystkim gruntowna ewolucja architektury układu napędowego. W modelu B7, opartym na sprawdzonych rozwiązaniach z rodziny platform PQ46, stosowano silnik 1.6 TDI o kodzie CAYC. Należy on do starszej linii EA189, generuje moc 105 KM, spełnia normę emisji spalin Euro 5 i wykorzystuje wtryskiwacze elektromagnetyczne w układzie common rail oraz tradycyjny układ EGR. Z kolei Passat B8 powstał na całkowicie nowej platformie MQB, co wymusiło radykalną przebudowę całej komory silnika oraz mocowań napędu. W tym modelu zaczęto montować jednostki z rodziny EA288, charakteryzujące się kodami takimi jak DCXA lub DCZA, które osiągają 120 KM i spełniają znacznie bardziej rygorystyczną normę Euro 6.

Te pozornie drobne różnice w specyfikacji mocy i normach ekologicznych oznaczają w praktyce zupełnie inną budowę osprzętu pomocniczego. Nowsza generacja EA288 integruje intercooler wodny z kolektorem dolotowym, a kolektor wydechowy stanowi spójną część głowicy. W nowszych modelach wprowadzono również inne modele turbosprężarek dostarczane m.in. przez firmę BorgWarner. Elektronika w Passacie B8 opiera się na nowej architekturze komunikacyjnej magistrali CAN. Zastosowany tu sterownik silnika przetwarza bezustannie znacznie więcej danych z czujników ciśnienia i temperatury niż starszy komputer EDC17C46, który zarządzał pracą modelu B7. Zmienia się również cały układ oczyszczania spalin, ponieważ nowsze wersje z platformy MQB regularnie współpracują z systemem SCR i układem precyzyjnego wtrysku płynu AdBlue, którego starszy wariant w ogóle nie posiadał. Próba fizycznego lub programowego połączenia tych dwóch odmiennych światów technologicznych w jednym samochodzie zawsze kończy się brakiem synchronizacji podzespołów.

Weryfikacja danych i ekonomiczne uzasadnienie wymiany jednostki

Decyzja o montażu innej jednostki wymaga bezwzględnego potwierdzenia zgodności technicznej jeszcze przed demontażem uszkodzonego motoru z komory. Podstawowym kryterium wyboru pozostaje trzy- lub czteroliterowy kod silnika umieszczony na bloku, ale mechanik musi także zweryfikować numer sterownika ECU oraz dokładną specyfikację złączy na wiązce elektrycznej. Osoba zamawiająca docelowy silnik Volkswagen Passat 1.6 TDI powinna kierować się także numerami PR z wlepki informacyjnej pojazdu, określającymi dokładne wyposażenie fabryczne. Zespół sklepu internetowego Auto Silniki weryfikuje zawsze powyższe parametry przed przygotowaniem egzemplarza, ponieważ nawet niewielka rozbieżność w konstrukcji chłodnicy EGR czy czujnikach podciśnienia blokuje możliwość bezpośredniego i bezawaryjnego montażu.

Przesłanką do wymiany kompletnego motoru stosunkowo rzadko bywa pojedyncza usterka eksploatacyjna. Problem nabiera jednak innej wagi przy dużym zużyciu materiałowym i jednoczesnych awariach kilku kluczowych elementów układu wspomagającego. Kombinacja uszkodzonego zaworu EGR, zatkanego filtra DPF, lejących wtryskiwaczy oraz wyeksploatowanej turbosprężarki sprawia, że punktowa naprawa traci sens ekonomiczny. Koszty wieloetapowej diagnozy, regeneracji poszczególnych drogich podzespołów i długiej robocizny warsztatowej błyskawicznie przewyższają całkowitą wartość kompletnej, sprawdzonej jednostki. W takich obiektywnych sytuacjach kompleksowa wymiana chroni właściciela przed niekończącym się pasmem kolejnych przestojów warsztatowych i gwarantuje stabilniejszą eksploatację pojazdu w przyszłości.

Zignorowanie surowych różnic konstrukcyjnych podczas doboru części wywołuje natychmiastowe skutki bezpośrednio po przekręceniu kluczyka. Montaż niezgodnej jednostki napędowej powoduje wejście systemu w tryb awaryjny, stałe błędy magistrali danych i całkowity brak synchronizacji z automatyczną skrzynią biegów DSG. Zazwyczaj pojawiają się również kaskadowe komunikaty o usterkach układów stabilizacji toru jazdy ESP czy ABS, ponieważ rzeczywiste parametry momentu obrotowego nie zgadzają się z zakodowanymi oczekiwaniami modułów bezpieczeństwa. Ratowanie takiej sytuacji poprzez ingerencje w fabryczne oprogramowanie sterownika przeważnie tylko podnosi ostateczny rachunek za usługę i rzadko przynosi oczekiwany, w pełni sprawny rezultat.

Skuteczna naprawa po poważnej awarii układu napędowego zależy przede wszystkim od precyzyjnej i bezbłędnej identyfikacji pojazdu. W przypadku obu bardzo popularnych generacji Passata kluczowe znaczenie ma weryfikacja architektury elektronicznej, dopasowanie osprzętu i analiza rozwiązań ograniczających emisję spalin. Samo ogólne oznaczenie pojemności silnika na tylnej klapie stanowi jedynie wstępny punkt wyjścia do poszukiwań odpowiedniej jednostki. Rygorystyczne przestrzeganie tej zgodności technologicznej eliminuje niemal do zera ryzyko odrzucenia silnika przez główny komputer pokładowy samochodu.