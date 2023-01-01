Co decyduje o tym, czy paleta zostanie przyjęta do transportu bez dopłat

Nadawca, który spakował towar na standardową paletę euro o wymiarach 120 na 80 centymetrów i dokładnie owinął go folią, często z niepokojem oczekuje na przyjazd kuriera. Zamiast sprawnego odbioru ładunku pojawia się ryzyko odmowy przyjęcia transportu lub zapowiedź niespodziewanych dopłat do podstawowej ceny usługi. Sytuacja ta wynika zazwyczaj z faktu, że przygotowana jednostka ładunkowa zostaje sklasyfikowana jako niestandardowa. Główne przyczyny takich problemów to niestabilność całej konstrukcji, elementy wystające poza drewniany obrys podstawy oraz znaczne przekroczenie dopuszczalnych gabarytów. O tym, czy przewoźnik zaakceptuje ładunek bez dodatkowych kosztów, decyduje ścisłe przestrzeganie wytycznych logistycznych już na etapie planowania wysyłki.

Wymiary, waga i dopasowanie nośności palety do ładunku

Każda firma kurierska stosuje własne, rygorystyczne limity dotyczące maksymalnej wagi oraz wysokości przesyłek paletowych. Zgodnie ze standardami rynkowymi organizacja wysyłki wymaga dostosowania się do konkretnych wymagań wybranego operatora. Przykładowo w sieci DPD maksymalna waga ładunku wynosi 700 kilogramów, a jego wysokość nie może przekroczyć 180 centymetrów. Wytyczne DHL pozwalają z kolei na transport palet o masie do 1000 kilogramów. W przypadku mniejszych ładunków warto zwrócić uwagę na standardową półpaletę w systemie FedEx, której limit wagowy ustala się zazwyczaj na poziomie 200 kilogramów. Operator Geis dopuszcza natomiast przewóz znacznie cięższych jednostek, osiągających wagę do 1200 kilogramów na jedno colli. Przekroczenie tych wartości niemal zawsze skutkuje naliczeniem wysokich opłat gabarytowych lub całkowitą odmową realizacji transportu.

Dobór samej podstawy do ciężaru asortymentu wymaga szczególnej uwagi. Prawidłowo używana, standardowa paleta EUR posiada nośność dynamiczną na poziomie od 1000 do 1500 kilogramów, co w zupełności wystarcza do obsługi większości powszechnych zleceń kurierskich. Należy jednak zadbać o całkowicie równomierne rozłożenie masy towaru. W przypadku lżejszych paczek lepszym rozwiązaniem okazuje się półpaleta o wymiarach 80 na 60 centymetrów, dysponująca nośnością dynamiczną do 500 kilogramów. Zastosowanie mniejszego nośnika zapobiega tworzeniu się pustych przestrzeni i eliminuje problem nadmiarowej, niewykorzystanej podstawy. Niezależnie od wybranego formatu żaden fragment kartonów nie może wystawać poza krawędzie drewna. Wystające elementy uniemożliwiają bezpieczne sztaplowanie towaru w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Bezpośrednio dezorganizuje to proces logistyczny i generuje odczuwalne koszty operacyjne dla przewoźnika.

Rozmieszczenie towaru i techniki stabilizacji konstrukcji

Odpowiednie ułożenie kartonów na drewnianej bazie gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie transportu drogowego. Najcięższe elementy ładunku należy zawsze umieszczać na samym dole, przechodząc sukcesywnie do lżejszych paczek na wyższych poziomach. Taki układ sprawia, że środek ciężkości pozostaje nisko i centralnie względem podstawy. Skutecznie stabilizuje to całą jednostkę ładunkową i zapobiega jej niebezpiecznemu przechylaniu się podczas ostrych manewrów pojazdu. Wolne przestrzenie między pojedynczymi opakowaniami stanowią poważne zagrożenie dla spójności przesyłki. Najlepiej całkowicie je zniwelować dociskając kartony do siebie. Zapobiegnie to przesuwaniu się poszczególnych partii towaru pod wpływem silnych drgań lub nagłego hamowania.

Samo ułożenie pudeł wymaga uzupełnienia o sprawdzone materiały zabezpieczające zewnętrzną powłokę ładunku. Wykorzystanie folii stretch w co najmniej trzech warstwach, nakładanej techniką krzyżową, mocno scala wszystkie poziomy kartonów z paletą. Równocześnie chroni towar przed szkodliwym działaniem wilgoci i kurzu z magazynu. Krawędzie pudeł, stale narażone na rozerwanie przez mocno naciągniętą folię, warto osłonić dedykowanymi narożnikami tekturowymi. Całą konstrukcję często wzmacnia się wytrzymałymi pasami spinającymi, dociskającymi górną partię asortymentu do podłoża. Trzeba mieć na uwadze, że choć staranne zabezpieczenie przesyłki znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzeń, to nie gwarantuje ono automatycznej akceptacji ładunku. Przewoźnik i tak zweryfikuje, czy paczka mieści się w standardowych ramach wymiarów i wagi.

Po prawidłowym uformowaniu i zmierzeniu jednostki ładunkowej proces spedycyjny można sprawnie sfinalizować drogą elektroniczną. Korzystając z usług, jakie oferuje internetowy broker kurierski, nadawca zyskuje szansę błyskawicznego porównania ofert. Zlecenie transportu dużej palety odbywa się zazwyczaj bez konieczności podpisywania długoterminowych umów z operatorem logistycznym. Nowoczesne platformy ułatwiają szybką wycenę oraz ciągłe śledzenie statusu przesyłki na każdym etapie jej podróży. Zapewnia to nadawcy niezbędną kontrolę nad realizacją zamówienia zarówno w obrocie krajowym, jak i na trasach międzynarodowych.

Właściwe przygotowanie palety przed przekazaniem jej w ręce kierowcy ułatwia ominięcie opóźnień i nieprzewidzianych obciążeń finansowych. Staranne ułożenie kartonów, wykorzystanie odpowiednio dobranej podstawy oraz solidne zastosowanie folii i narożników pomagają obsłudze sortowni i minimalizują ryzyko powstawania szkód mechanicznych. Ostateczny przebieg usługi logistycznej zawsze zależy od pełnej zgodności zadeklarowanych parametrów z faktycznym stanem ładunku i wewnętrznym regulaminem obsługującego pojazdu. Zaniżanie wagi lub wymiarów w formularzu zamówienia prowadzi najczęściej do weryfikacji na terminalu przeładunkowym i obciążenia nadawcy karnymi stawkami za obsługę przesyłki niestandardowej.