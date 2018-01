Zrób krok w kierunku Boga

Ludzkość zawsze próbowała sięgnąć Boga swoimi własnymi sposobami. Ponieważ zostaliśmy stworzeni przez Boga, w każdym z nas jest głód czegoś duchowego. Bóg umieścił ten głód w nas celowo, ze względu na Niego samego. Jednym z głównych powodów, dlaczego umieszczeni zostaliśmy na ziemi a nie w niebie, było uwielbienie Boga. W Psalmie 8 czytamy, że zostaliśmy powołani, aby uwielbiać żywego Boga. Dla ludzkich istot naturalną rzeczą jest poszukiwanie religii lub duchowości, bo to zaspokaja głód Boga. Jednak jeżeli ludzkie serca są zaciemnione i zatwardziałe, znajdą one inny sposób, aby zaspokoić ten głód.

W świecie wokół nas jest wiele religii. W pewnym sensie nawet bycie ateistą jest niemalże jak religia. Uniwersaliści wierzą, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Ale spróbuj wytłumaczyć to radykalnemu muzułmaninowi lub Żydowi. Są również tacy, którzy łączą Boga z innymi koncepcjami. Oczywiście to wszystko powoduje zamieszanie w głowach tych, którzy próbują znaleźć właściwą drogę, aby odnaleźć prawdziwego Boga. Na szczęście jest dobra nowina dla tych, którzy Go szukają i tych, którzy Go odnaleźli – Bóg ciebie szuka.

Każda osoba na tym świecie ma przeznaczenie i powołanie. Jednak wielu ludzi wybiera życie w ciemności i podążanie za martwą religią. Nawet jeśli Bóg przedstawił się bardzo jasno i posłał ludzi, aby dzielili się Jego poselstwem. Ludzie widzą to i nadal wybierają podążanie własnymi ścieżkami. Dobrym przykładem są Jakub i Ezaw. Obaj mieli obietnice i powołanie. Jeden z nich nie potraktował tego poważnie, a drugi wręcz przeciwnie. Obaj byli tak samo niedoskonali, ale jeden z nich przynajmniej wiedział, że powinien szukać prawdziwego Boga.

Jakub zmagał się w życiu z różnymi problemami, ale zdecydował się pójść za powołaniem nad swoim życiem. Pewnej nocy Bóg odszukał go. Ten sam Bóg, który przyczynił się do jego narodzin i przepowiedział jego przeznaczenie. Ten Bóg, Jahwe, wyszedł, aby odszukać go. Jakub śnił, że widzi stojącego Boga na szczycie drabiny. Aniołowie wstępowali i zstępowali i w tym miejscu. Jakub w odpowiedzi na ten sen poddał całe swoje życie Bogu. Bóg był z Jakubem i błogosławił go we wszystkim, co czynił. Ponadto Bóg zmienił charakter Jakuba i nadał mu nowe imię. To jeden z wzorców biblijnych spotkania człowieka z Bogiem.

W Księdze Rodzaju w rozdziale 11 czytamy historię ludzi budujących wieżę Babel, którzy na swój sposób próbowali sięgnąć nieba. Byli przestraszeni, rozproszeni, podzieleni i chcieli uwielbiać Boga na swój własny sposób. Bóg zstąpił do nich, ale nie w taki sposób jak w przypadku Jakuba. On zstąpił i pomieszał im języki. Ich projekt budowlany został zatrzymany, ale to nie zmieniło ich serc. Również dziś widzimy, jak ludzie na różne sposoby próbują uwielbiać Boga, ale On nie rozpoznaje tego jako uwielbienie.

Są ludzie chodzący w zamieszaniu, którzy będą próbowali powiedzieć ci, jak zapełnić duchową pustkę wewnątrz ciebie. Prawdą jest, że Bóg już cię odszukał, a ty potrzebujesz Jego samego, Jego Słowa dla twojego życia i poddania całego siebie Jemu. To jest wzorzec wzięty z Biblii. Kiedy to czynisz, zobaczysz efekty w swoim życiu. Widzę to jasno w Biblii i w moim życiu. Ludzie, którzy mają prawdziwe spotkanie z Bogiem, reagują na dwa sposoby: albo uciekają jak najdalej od Niego, albo biegną tak szybko, jak tylko potrafią do Niego. Albo kochasz ciemność, albo kochasz światło. Nie ma nic pomiędzy. Jesteś odpowiedzialny za samego siebie, nie za przyjaciół, nawet nie za rodzinę. Jeśli cały świat pragnie uganiać się za tym, co jest fałszywe, pozwól mu. Jednak ty podążaj za prawdą. To ty staniesz przed Bogiem, niezależnie od tego, co się teraz dzieje wokół ciebie. I ty sam zdasz sprawę ze swojego życia.

Ja zdecydowałam dawno temu, jak tylko usłyszałam prawdę o Bogu, że Go chcę. Jednak to było więcej niż same słowa, bo doświadczyłam Jego mocy i obecności. Poza tym miałam wokół siebie ludzi, którzy doznali tego samego. Kiedy fałsz i zamieszanie próbowały wedrzeć się do mojego życia, byłam w stanie to rozpoznać. Jeżeli tylko doświadczyliśmy realnych rzeczy, fałszywa religia i chrześcijaństwo o niskim standardzie nie zadowolą nas. Znacznie gorzej jest, gdy spróbujemy być duchowi bez Boga, dotykając ciemnych rzeczy tego świata, to spowoduje, że skończymy naszą drogę, żyjąc w rozproszeniu.

W obydwu przytoczonych powyżej historiach Bóg zstąpił. On zstąpił, aby rozprawić się z tymi, którzy kochają ciemność i z tymi, którzy kochają światło. Dla Boga to nic trudnego, aby dziś spotkać się z Tobą. Jeżeli naprawdę chcesz nawiedzenia Bożego, On przyjdzie do ciebie. Jednak to ty musisz uczynić pierwszy krok. Musisz powiedzieć Jemu: „Boże, objaw mi się i zstąp”. On to zrobi dla ciebie za każdym razem, gdy będziesz tego pragnął. Tych, którzy wybierają swój, a nie Boży sposób szukania Boga, czeka smutny koniec. Ich końcem jest brak doświadczenia prawdziwej radości chodzenia z Bogiem na ziemi. Jeżeli dzisiaj jesteś głodny i spragniony Boga, skieruj swój krok w kierunku Boga.