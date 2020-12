Zakorzenieni w kościele

Moja droga do kościoła

Rozumiem myślenie człowieka z perspektywy jego „zranionej duszy”. Jako wierząca osoba doświadczyłam kiedyś wielu rozczarowań związanych z funkcjonowaniem w kościele. W pewnym momencie czara goryczy się przelała i nie chciałam być, jak to wówczas nazywałam, w żadnej instytucji i funkcjonować w „poddaństwie”. W tamtym czasie słuchałam tylko takich nauczań, które potwierdzały moje przekonania, że hierarchia w kościele i autorytety są imitacją korporacyjnych systemów. Straciłam nadzieję, że znajdę taki dom duchowy, gdzie będę czuła się bezpiecznie, prowadzona przez dojrzałych wierzących, których życie i nauczanie jest integralną całością.

Ponieważ zawsze pragnęłam służyć Bogu, a moje marzenia o przynależności do kościoła lokalnego legły w gruzach, dosyć szybko uległam depresji. Małżeństwo wisiało na włosku, pojawiły się poważne choroby, po- padliśmy też w tarapaty finansowe. Nigdy wcześniej nie byłam w tak trudnej sytuacji. Co wieczór przez kilka lat we łzach wołałam do Boga o ratunek. Pan Jezus okazał się wierny i pewnego wieczoru powiedział mi: „Twój stan jest bardzo zły. Stoisz na rozdrożu. Albo ode mnie całko- wicie odpadniesz, albo zaczniesz mi służyć. Nie lekceważ tego. Zacznij się modlić o kościół i liderów, którzy wzmocnią twoje życie i nauczą cię służyć”. Myślę, że nie takie słowa spodziewają się usłyszeć osoby w stanie kompletnego emocjonalnego załamania… Jednak Duch Święty dokładnie wie, co robi. Pokutowałam. W miejsce niewiary i niemocy pojawiła się ufność Bogu, że połączy mnie w końcu z właściwymi ludźmi i że znajdę prawdziwy dom duchowy. Nie od razu znalazłam kościół, który spełniał te kryteria, ale nie zrażałam się. Słowo Boże mówi o Abrahamie, że „uwierzył i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość” (Rzym. 4:3). Wierzyłam w to i dosyć szybko Bóg połączył mnie z Kościołem Chwały. Pierwsze nabożeństwo niedzielne spędziłam z tyłu sali niewiele osób znałam osobiście. W pewnej chwili po- czułam w swoim duchu: „To jest mój dom, nareszcie go znalazłam”. To przekonanie było bardzo silne. Chociaż w tamtym czasie jeszcze niewiele rozumiałam, czym jest apostolski kościół, miałam w swoim duchu świadectwo Ducha Świętego. Rozpoznałam namaszczenie apostolsko-prorocze nad pastorem Marcinem i nad pozostałymi pastorami w kościele, którzy przejawiali niesamowitą mądrość, pasję dla Jezusa i Jego Królestwa. Duch Święty potężnie ich używał. Zobaczyłam dojrzałość i spójność życia z głoszonym Słowem. Kazania podnosiły mnie i wzmacniały moje życie, a obecność Ducha Świętego wyrwała mnie z perspektywy duszy, przenosząc do rzeczywistości duchowej, gdzie mogłam ujrzeć przyszłość i praktyczne rozwiązania problemów. Nadzieja i wiara eksplodowały we mnie, w moim życiu wreszcie pojawiła się Boża energia.