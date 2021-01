Z moim Bogiem pokonam każdy mur”

Postać nietuzinkowa i niepowtarzalna. Bo jak to jest rządzić całym krajem w okresie nieustającego zagrożenia granic? Jak to jest stoczyć 9 wojen i żadnej nie przegrać? Jak to jest rozszerzyć swój teren do Imperium o wpływie i potędze politycznej, militarnej…duchowej?

A jak to jest oprzeć się presjom, które piętrzyły się nie tylko w jego głowie, ale na granicach kraju? Ba! Przecież nie dotyczyły wyłącznie jednej osoby. Co za odpowiedzialność! Wobec matek, braci, sióstr, dzieci, przyjaciół…

Powiesz – niezłomna psycha i siła charakteru. Ale on wcale nie postrzegał siebie w ten sposób. Codziennie stawał twarzą w twarz ze strachem i obawiam się, że nie rzadziej zaglądał w oczy śmierci.

Jednak była jedna rzecz, która go ocaliła.

Jedna, która go odróżniała.

Jedna, która zmieniała perspektywę.

Charyzma?

Siła?

Mądrość?

Sztuka walki?

Wiara?

Upór?

Work – life balance?

.

.

.

Bardziej, niż to wszystko liczył się dla Niego On i Jego obecność. Znał jej wartość, znał odpowiedzialność. Wiedział, że nie może sobie pozwolić żeby ją stracić. Nawet gdy popełnił najgorsze błędy w swoim życiu! Za wszelka cenę nie może stracić Boga!

Powiesz – to absurdalne. Przecież Bóg jest wszędzie.

Racja. Ale nie wszędzie w takim natężeniu.

Dzięki tobie może być Go więcej w twojej pracy.

Dzięki tobie może być Go więcej w twoim domu.

Dzięki tobie może być Go więcej w twojej głowie.

Dzięki tobie może być Go więcej w sytuacjach paskudnych, niemożliwych, okropnych.