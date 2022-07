WyzwaniaMłodości

Życie dziewiętnastolatki może kojarzyć się z czasem pełnym przygód czy niezapomnianych chwil. Owszem, tak może być. W codziennym życiu przychodzą jednak trudniejsze sytuacje lub decyzje do podjęcia, które mogą zaważyć na naszej przyszłości. Czy jesteśmy wtedy zdani na siebie ? Nie. Bóg jest zawsze z nami, niezależnie od wieku, pochodzenia czy przeszłości. On chce Nam pomóc i wie co jest dla nas najlepsze.

W tym roku przystępowałam do egzaminu maturalnego, który podsumowywał moje trzy lata w liceum. Nie był to łatwy czas, gdy okazało się we wrześniu, że tak naprawdę mam 9 miesięcy na przygotowywanie się poczułam się niepewnie. Nie dość, że stres przychodził w związku ze zbliżającym się egzaminem to również musiałam podjąć decyzję związaną z wyborem kierunku studiów. Myśląc o tych rzeczach czułam się wtedy bezsilna. Jednak postanowiłam z Bogiem „zawalczyć” o moją przyszłość. Zaczęłam czytać dużo Biblii z nadzieją, że znajdę tam rozwiązanie i ukojenie dla duszy. Codziennie modliłam się, błogosławiłam moich nauczycieli i czas poświęcony na uczenie się. Ogłaszałam, że wiedza, którą będę przyjmować będzie dla mnie prosta, nie zgadzałam się też na żaden stres. Przez te kilka miesięcy nie zawiodłam się na Bogu. W momentach, kiedy było mi naprawdę trudno On był przy mnie i wspierał w każdej chwili. Wchodząc na salę egzaminacyjną widziałam i odczuwałam stres dookoła mnie, ale ja byłam pełna pokoju Bożego. Wiedziałam, że zaufałam Bogu i mogę spodziewać się, że wszystko będzie dobrze.

Teraz, mając już za sobą maturę oraz wybrany kierunek studiów, mogę spojrzeć z dystansem na tą całą sytuację. W sposób realny widzę jak wiele Bóg dla mnie zrobił.

Bóg jest zawsze z nami, w Biblii napisane jest:

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” List do Rzymian 8;31