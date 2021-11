Wszystko może się zdarzyć – misja w Kenii

***

Kościół nieopodal Kisii jest dużo większy. Ma blaszany dach, mocne ściany, jest też niewielkie podwyższenie dla zespołu uwielbienia. Jest wtorek, ale na spotkanie przyszło sporo osób. Przyjechali też pastorzy z dwóch innych wspólnot założonych przez pastora Davida. Jeden z nich jest Masajem. Ma pomarszczoną twarz, a w uszach wielkie otwory – pozostałości po ozdobach masajskich. Jedną nogę ma zdeformowaną i dużo krótszą. Przemieszcza się, skacząc, przy wsparciu potężnego kostura. Kiedy pastor David zaprasza go na scenę, podrywa się dziarsko, w trzech susach jest na podwyższeniu i z mocą wygłasza pełne żarliwości słowa napełnione Duchem.

Kiedy przychodzi czas na mnie, mówię o dziesięcinie i o przymierzu z potężnym Bogiem. Opowiadam też świadectwa z ewangelizacji i zachęcam do działania miejscowe kobiety. Kiedy kończę, wstaje jedna z liderek, dziękuje mi za przybycie i mówi: – Głosiłaś tak, jakbyś nas znała. Rozumiesz nasze problemy. Dotykało mnie to, co mówiłaś o dziesięcinie, musimy bardziej podnosić tę kwestię. Dziękuję za to, co powiedziałaś o ewangelizacji. My, kobiety, często wolimy, żeby to mężczyźni się tym zajęli. A przecież nie powinno tak być.

Potem jadę do sierocińca. Pastor David wraz z żoną Gillian, nauczycielką w miejscowej szkole, opiekują się ponad czterdziestką dzieci i nastolatków. Niektóre historie są trudne. Poznaję dziewczynkę molestowaną przez ojca. Inna nosi na ciele blizny po tym, jak jej własna matka przypalała ją nożem rozgrzanym w ognisku. Dziewczynka albinoska ma szczęście, że trafiła do sierocińca. W Afryce albinosi są narażeni na napaści i porwania – miejscowi czarownicy wierzą, że części ciała albinosów działają jak potężne talizmany, zapewniające zdrowie, powodzenie, dobrobyt finansowy. Dziś dziesięcioletnia Doris musi przede wszystkim uważać na słońce – jej skóra nie wytwarza melaniny, co grozi zachorowaniem na raka skóry.

Mówię do dzieci krótkie poselstwo, a potem modlę się o każde z osobna. Kilkoro dzieci zostaje ochrzczonych Duchem Świętym, zaczynają się modlić w językach. Do niektórych przychodzi mocne słowo prorocze. Bóg widzi je jako zwycięskich wierzących i ma dla nich wielkie powołania. Jednak, aby mogły się one wypełnić, potrzeba innych wierzących: zarówno tych, którzy będą nauczać na temat zwycięskiego życia, jak i tych, którzy w praktyczny sposób wesprą je w rozwoju, na przykład finansowo.