Wołanie o Samuelów

Wzbudzenie pokolenia Samuelów – nauczanie ze spotkania w dniu 19.02.2017 rok, pastor Marcin Podżorski

Pokolenie Samuelów to grupa ludzi, którzy będą słyszeli Boży głos i doprowadzą do osądzenia religii w Polsce. Możesz się stać takim człowiekiem, gdy będziesz realnie pragnąć Boga w swoim życiu: pościć, płakać i wołać do Boga. Bóg użyje twojego serca, aby stanąć w miejscu wstawiennictwa za innych ludzi i kraj.

Bóg szuka ludzi, którzy będą chodzili i w czystości przed Bogiem, aby wykonać Bożą pracę, aby patologia Chofniego i Pinechasa się skończyła. Jest potężne wołanie o młodych Samuelów, którzy będą nieśli wymiar ducha dla tego kraju. Bóg woła Cię, abyś podłączył swoje życie do Bożej częstotliwości. Jeśli mówi Słowo, to po to, abyś je podniósł i usłyszał!