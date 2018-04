Zapraszamy do obejrzenia świadectw: uzdrowienie, przyjęcie Jezusa, zdobycie nowej pracy, niespodziewane finanse, otworzenie drzwi do głoszenia Słowa!

„Jak bierzesz Słowo i wykonujesz Słowo, jesteś błogosławiony. Możesz chodzić co tydzień do kościoła i nic nie zmieni się w Twoim życiu. Weź Słowo, a przez wiarę przyjdzie odpowiedź do Twojego życia!” – pastor Agnieszka Onyszczuk.