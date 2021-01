Wesołych Świąt!

W kuchni unosi się „magiczny” aromat pewnego kofeinowego napoju, w tv nadjeżdżają czerwone ciężarówki Coca coli, a w radiach rozbrzmiewa nieśmiertelne „Last Christmas”. Co poniektórzy już przygotowują się do rozgrywek polsko- polskich przy wigilijnym stole… Co prawda bez śniegu, za to w towarzystwie Wiedźmina z Netflixa. Naprawdę iście „magiczna” atmosfera… Komercha robi swoje i cieszy się z wydanych przez ciebie pieniędzy. Tylko już prawie nikt nie pamięta PO CO TO WSZYSTKO.