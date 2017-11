Wbrew odczuciom: Nie jesteś sam

Czułeś się kiedyś opuszczony? Nawet w pokoju pełnym ludzi czy w zatłoczonym miejscu publicznym, a jednak osamotniony? Jakbyś był jedyny na świecie, który wylewa swoje serce przed Bogiem, czując, że obok nie ma nikogo poza tobą, kto by to również czynił? A może jesteś jedyny w swojej rodzinie, kto spotkał realnego Jezusa, a twoja rodzina nie cieszy się jeszcze pełną Bożego objawienia? Albo spotykają cię ze strony bliskich prześladowania, bo nie rozumieją, że chcesz służyć tylko Jemu? Tylko Jemu, nikomu więcej. A może jesteś pastorem albo liderem i odczuwasz osamotnienie w swojej posłudze, kiedy przychodzi myśl, że Bóg jest oddalony, że nie masz od nikogo pomocy, że twoje modlitwy odbijają się od sufitu i spadają na podłogę? Chcę ci dziś powiedzieć, że na pewno NIE JESTEŚ SAM. Nie jesteś sam.

Możemy mieć jakieś odczucia i wrażenia, ale nie znaczy to, że to jest prawda, możemy odczuwać samotność i opuszczenia, ale to nie musi znaczyć, że tak jest istotnie. Prawdą natomiast jest to, że Bóg nam obiecał, że nigdy nas nie pozostawi ani nie opuści, że jest zawsze z nami, a nie przeciwko nam, że pospieszy nam z pomocą w chwili trudności. To, co pozostaje nam wtedy zrobić, to wezwać Jego imienia. Powinieneś być sprytniejszy od swoich odczuć czy wrażeń. Stań mocno na prawdzie Bożego Słowa, gdy taka fala pojawi się na horyzoncie.

Nadszedł czas, aby obnażyć strategię królestwa ciemności i uzupełnić swój arsenał. Następnym razem, kiedy poczujesz ten rodzaj opuszczenia, stań niewzruszenie na swoim duchowym terenie, nieporuszony na miejscu swojego powołania od Boga. Jedna z diabelskich taktyk polega na doprowadzeniu nas do izolacji i właśnie takiego poczucia osamotnienia. To jest jak morska fala podmywająca piasek pod nogami stojących na brzegu, bez względu na stan małżeński i rodzaj pełnionej służby. Nasuwa się pytanie: Kto z nas jest dostatecznie silny, aby się temu oprzeć, a kogo taka fala porwie? Je steśmy wezwani, aby chodzić w wierze, a nie żyć według odczuć i wrażeń.

Wejdź więc głębiej w życie Ciała Chrystusa i bądź w centrum Bożego działania w kościele. Jeżeli czujesz się na uboczu, to nie czekaj, aż pastor ciebie zatrudni do jakiejś służby. Poczuj przynaglenie, aby być w centrum, a nie na obrzeżach, gdzie wróg poluje na słabych i chorych. Oddal się stamtąd, jeżeli uważasz, że się tam znalazłeś.

Powinniśmy być jak ci trzej Hebrajczycy, którzy zostali wrzuceni do ognia, o czym mówi księga Daniela. Trzech trafiło do pieca, ponieważ chcieli być lojalni wobec Boga. Nie byli tam jednak sami. Król ujrzał, że przyłączył się do nich czwarty i że wszyscy mają się świetnie. Kiedy wiec sam znajdziesz się w ogniu diabelskiej opresji, nie zaniechaj uwielbienia ani lojalności wobec Boga. Nie wchodź w kompromisy ani na krok! Jeżeli to uczynisz, ogień zniszczy twoje życie. Deklaruj Słowa Prawdy: „Nie jestem sam”, nawet jeżeli odczuwasz opuszczenie. Trzymaj się Słowa Prawdy, a nie swoich odczuć. Odczucia nie doprowadzą cię do przełomu, ale Słowo Prawdy wychodzące z twoich ust zmienia sytuację diametralnie. Oddawaj chwałę Bogu, a On będzie z tobą do końca.

Chociażby nie wiem co się działo, nie jesteś sam! Bóg nie tylko daje nam siebie, ale jeszcze umieścił nas w Kościele, pośród kochających nas ludzi. Jeżeli nie jesteś zakorzeniony w Ciele Chrystusa, to zachęcam cię, abyś uczynił wszystko, aby spotkać Jezusa w kościele skoncentrowanym na Nim. Jeżeli potrzebujesz ruszyć się z miejsca, to nie zwlekaj! Jeżeli mieszkałeś za granicą, a myślisz o powrocie do Polski i szukasz kościoła, który żyje, nie zwlekaj! Za wszelką cenę bądź w kościele, który wydaje owoce i zaangażuj się w jego życie. Ucz się trwać w mocy Słowa, kiedy nieprzyjaciel próbuje sekretnymi falami potrząsnąć twoim sercem i twoja wiarą, pokładaj ufność w imieniu PANA, twojego Boga. Będziesz zdumiony, kiedy zobaczysz, że wcale nie jesteś osamotniony i jak wierny jest Bóg w swoim staraniu, aby doprowadzić cię do zwycięstwa.