W poszukiwaniu przyjaźni

Tekst: Oliwia Czarnocka

O tym, jak szukałam przyjaźni.

W pewnym okresie mojego życia nieustannie dążyłam do tego, aby znaleźć bliską przyjaciółkę, która będzie mądra, otwarta i przede wszystkim wierząca. Niestety szukałam jej sama, na własnych zasadach. To ja ustaliłam, jaka ma być moja idealna przyjaciółka. Byłam kompletnie zamknięta na rady ludzi, którzy mi mówili, że żaden człowiek nie jest idealny i ciężko jest znaleźć osobę, która będzie posiadać te wszystkie cechy naraz.

Po listopadowym Fishingu zaczęłam się bardzo gorliwie modlić o odpowiednią osobę. Jednak czułam, że Pan Bóg nie jest do końca zadowolony z moich sztywnych reguł i zasad. Chciałam być od tego uwolniona. Na modlitwie również w listopadzie pastor Marcin zachęcał do modlitwy o uwolnienie. Wyszłam do modlitwy i nie pożałowałam, ponieważ w tamtym momencie Bóg mnie dotknął. Czułam Bożą rękę na moim ramieniu. Jak dotychczas coś mnie męczyło i nie dawało spokoju, tak wtedy poczułam ogromną wolność.

Zostawiłam tę sprawę Bogu. Nie odczuwałam już troski, bo złożyłam ją na Niego. W grudniu, a dokładnie w Sylwestra poznałam cudowną osobę, która owszem ma wady jak inny człowiek, ale ma prawie te wszystkie cechy, o które gorliwie się modliłam od dłuższego już czasu.