Szkoła dla tych, którzy pragną więcej!

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Szkoły Bożych Liderów

„Jeśli na poważnie szukasz Boga, kierunku dla swego życia, wołasz o przełomy w różnych dziedzinach, to daj sobie i Bogu szansę na ingerencję w swoją codzienność – zostań studentem kolejnej edycji SBL. Podejmij wyzwanie wiary, nie pozwól, by przypadek kierował Twoim życiem. Obudź swoje powołanie i nabądź sił do jego realizacji.”

Janusz Szarzec, dziekan Szkoły Bożych Liderów

Podstawowe informacje:

Kiedy?

1.03.2017 – 30.06.2017 (4 miesiące – semestr)

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00-12.00

Gdzie?

Kościół Chwały, ul. Skibicka 5, Warszawa

Aby uzyskać dalsze informacje na temat Szkoły oraz wysokości czesnego wyślij maila na adres: office@kosciolchwaly.pl bądź zadzwoń pod numer: +48 22 846 87 59

Osobom spoza Warszawy pomagamy w zorganizowaniu pobytu na czas Szkoły.