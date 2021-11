Superktoś! MUZYKA, KTÓRĄ POKOCHA TWOJE DZIECKO

Aleksandra Nikodem: W grudniu ukaże się nowy album z muzyką uwielbienia dla dzieci. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jaka jest wizja tego albumu?

Mary Seidler: Od dłuższego czasu wiedziałam, że Polska potrzebuje pełnej życia i Słowa Bożego płyty z muzyką dla dzieci, dzięki której mali ludzie zbliżą się do Boga i nabiorą odwagi do wielkich czynów. Do albumu Superktoś! wybraliśmy najlepsze piosenki z oryginalnej płyty Kids Ablaze! Hearts on Fire, którą nagrałam w Stanach Zjednoczonych. Teksty piosenek przetłumaczyliśmy na język polski. Widziałam, jak polskie dzieci reagują na tę muzykę – zupełnie tak samo jak ich rówieśnicy w Stanach Zjednoczonych. Świetnie się bawiły, ich serca się otwierały i naprawdę szczerze uwielbiały Boga. Napisałam cztery nowe utwory, ponieważ czułam, że nadszedł czas na świeży materiał. Gdy zestawiłam ze sobą nowe i stare piosenki, okazało się, że razem zyskały zupełnie nowe znaczenie! Ostatecznie na krążku znajdzie się dziesięć kompozycji. Wierzę, że przesłanie zawarte na tej płycie trafi do wielu polskich rodzin bez względu na przynależność do tego czy innego kościoła. A jest ono proste: wraz z Jezusem dzieci mogą żyć każdego dnia odważnie i zwycięsko. O czym mówią słowa piosenek? Dzieci są bardzo wrażliwe na to, co się dzieje wokół nich i co im się przydarza. Czasami w trudnych sytuacjach nie wystarczy im sama świadomość, że Bóg je kocha. Piosenki wypełnione Słowem Bożym mogą być potężnym duchowym narzędziem, pomagającym im radzić sobie z sytuacjami, którym muszą stawić czoła. Wszystko, o czym śpiewamy, to prawda – jeśli oprzesz się na Bogu, to się nie zachwiejesz. Gdy pojawią się przeciwności, nie bój się – wzywaj Boga, a On zapewni ci przełom. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie muszą usłyszeć tego rodzaju przesłanie. Mówienie dzieciom, że Jezus je kocha, a Bóg jest dobry, nie wystarczy, by młodzi ludzie wyrośli na mocnych, odważnych chrześcijan. A przecież jako dorośli chcemy, aby dzieci potrafiły na co dzień żyć w pełni mocy ewangelii. Aby wiedziały, że ich Bóg – ten sam, który był Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba – pragnie, by pokonywały wszelkie przeciwności i były jak bohaterowie Biblii: Estera, Dawid, Daniel czy Samuel. Aby pamiętały, że mają głos, a Bóg pragnie ich używać do wypełniania swoich celów – właśnie teraz, gdy są jeszcze dziećmi.

Dlaczego tak ważne jest, aby dzieci wielbiły Boga?

W każdym człowieku jest cząstka, która pragnie coś czcić, a to dlatego, że Bóg stworzył nas z potrzebą uwielbienia. Z Psalmu 8 wyraźnie wynika, że dzieci i dorośli zostali stworzeni do oddawania czci Bogu. Uwielbienie Boga pozwala na odpędzanie ciemności z naszego życia i przyciąganie Bożej obecności. Spójrzmy na przykład z Biblii: kiedy Dawid oddawał cześć Bogu w obecności króla Saula, władcę opuszczały duchy, które go dręczyły. Postawienie Boga na pierwszym miejscu – nie tylko w naszym życiu, ale również w życiu dzieci – jest niezwykle istotne. Nie chodzi o to, by młodych ludzi do czegoś zmuszać, lecz by kształtować w nich właściwą postawę względem Boga. Kiedy dzieci, w swojej dziecięcej prostocie i szczerości, wielbią niebiańskiego Ojca, robią to, do czego zostały stworzone. Uwielbianie może je zmieniać. Od lat obserwuję, jak młodzi ludzie oddają cześć Bogu podczas nabożeństw. Czasem padają na kolana i składają Bogu pokłon. Widziałam łzy na ich twarzach, gdy Bóg dotykał ich serc. Nie ma nic cenniejszego niż widok dzieci, które unoszą ręce w górę i całe oddają się Bogu, który je stworzył.

Dlaczego rodzice mieliby kupić tę płytę? Czy oni również mogą korzystać z tych utworów w codziennym życiu rodzinnym?

Po pierwsze, to nie będzie zwykły album z dziecięcymi piosenkami, które doprowadzają rodziców do szaleństwa. Dzieci chcą być cool, ale równocześnie są przyzwyczajone do słuchania tego, czego słuchają rodzice. Zasługują więc na teksty i brzmienia, których bez względu na wiek słucha się z przyjemnością. Myślę, że ta płyta spodoba się również rodzicom. Można śmiało słuchać naszych piosenek razem z dziećmi. Niosą pozytywne i biblijne przesłanie. Po drugie, dla dorosłych, którzy starają się wychowywać swoje dzieci w oparciu o wartości biblijne, ta płyta będzie wspaniałym narzędziem – zwłaszcza jeśli próbują nauczyć swoje dzieci, jak się nie bać, jak kochać innych i Boga, jak odnosić w życiu zwycięstwa. Gorąco zachęcam rodziców do słuchania tych piosenek, a później do rozmowy na ich temat z dziećmi. Przywołujcie własne doświadczenia związane z Bogiem i posłużcie się piosenkami, by przekazać dzieciom, że skoro Bóg mógł zrobić dla mnie wielką rzecz, na pewno może to zrobić i dla ciebie!

Czy te utwory pomagają dzieciom rozumieć Słowo Boże i stosować je na co dzień?

Oczywiście. Teksty wszystkich piosenek oparte są na Biblii, a przesłanie zostało przedstawione w zrozumiały sposób. Gdy piszę muzykę, zawsze konsultuję z dziećmi, czy one rzeczywiście rozumieją, o czym śpiewają, i czy piosenka im się podoba. Niektóre z utworów mówią o tym, jak przezwyciężać strach. Zawierają przesłanie: „Mogę być odważny, nie muszę się bać”. Jeśli dzieci napotkają na swojej drodze przeciwności, będą wiedziały, że w imieniu Jezusa kryje się moc. Z tekstów dowiedzą się, co czyni dla nich Bóg. Mierząc się z rzeczywistym problemem, będą mogły oprzeć się na tym, co wcześniej usłyszały. A co słyszą na płycie? Słowo Boże w formie pieśni. Ono nigdy nie zawiedzie. Chcemy, by dzieci były silne w Panu, niezachwiane – wierzę, że utwory z płyty im w tym pomogą.

Czy możesz opowiedzieć treść jednej, wybranej przez siebie, piosenki?

Trudno mi wybrać jedną, słuchanie wszystkich sprawia mi frajdę. Myślę, że najbardziej lubię Amazing Love (Cudowna miłość Twa). Dźwięki tego utworu wybrzmiały niespodziewanie i naprawdę czuję, że był to dar od Boga. Pewnego dnia siedziałam w swoim biurze, modliłam się i śpiewałam. Kiedy grałam na pianinie, muzyka i słowa po prostu same pojawiły się w mojej głowie. Wiedziałam, że ten utwór musi się znaleźć na płycie. Dzieci powinny usłyszeć, że miłość Jezusa jest niezwykła, ponieważ mogą jej doświadczać każdego dnia, zarówno w dobrych, jak i w złych chwilach. Ta miłość nigdy się nie skończy i dzięki niej mogą przezwyciężyć wszystko, z czym przyjdzie się im zmierzyć. Gdy dzieci doświadczają Bożej miłości, ona je przemienia od wewnątrz. Pragną być jak Jezus i pokazać Mu, że umieją kochać tak, jak On kocha. Właśnie to przesłanie sprawia, że ta pieśń jest jedną z moich ulubionych. Wierzę, że będzie to też ulubiony utwór wielu dzieci z Polski.

Czy wiara dziecka może być pozytywnym wyzwaniem dla dorosłych?

Oczywiście! Uwielbiam ten werset z Pisma Świętego, który mówi: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mat. 18:3). Czy Jezus mówi, że mamy się cofnąć w naszym duchowym rozwoju, że mamy stać się dziecinni i niedojrzali? Nie, On mówi o tym, w jaki sposób dzieci wierzą – ich wiara jest prosta i jednoznaczna. Dzieci, kiedy prawdziwie odkrywają, jaki jest Bóg, są w swojej wierze bezkompromisowe. I tego samego oczekują od rodziców – życia wiarą, a nie powierzchownej religijności. Dzieci szybko przetestują autentyczność naszej wiary. One w naturalny sposób oczekują, że ich rodzice, którzy są dla nich wzorem, będą robić to samo – słuchać Słowa Bożego i wcielać je w czyn. To jest właśnie wiara! Kiedy nasze dzieci zaczynają głosić Słowo Boże, robią to dlatego, że w nie wierzą. Zadaniem rodziców jest sprawienie, by Bóg był prawdziwie obecny w codziennym życiu w naszych domach. Mamy też wspierać nasze dzieci w odkrywaniu ich duchowego przeznaczenia, motywować w wierze. Nie możemy oczekiwać, że same nauczą się tego podczas dwugodzinnych zajęć w szkółce niedzielnej.