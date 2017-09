Czy marzysz o tym, aby stać się prawdziwym Bożym mężem dla swojej żony i dzielną Bożą niewiastą dla swojego męża? A może jesteś usługującym w kościele, a Twoje dzieci nie chcą służyć Bogu? Bez względu na to, co się dzieje w twojej rodzinie, możesz to zmienić! Duane i Debora nauczą cię, jak używać narzędzi z Bożego Słowa, aby problemy zostały zmiażdżone, a w twoim domu wszystko zaczęło działać!



Od ponad 40 lat biskup Duane Swilley wraz z żoną Deborą usługują małżeństwom na całym świecie. W niezwykle żywiołowy sposób Duane prowadzi sesje nauczające oparte na Biblii, przedstawiając Boże strategie zaplanowane dla rodzin, dzięki którym setki małżeństw zostało wzmocnionych i postawionych na właściwym fundamencie. Swoje przesłanie: „Rodzina jest wszystkim” kieruje do małżeństw na całym świecie, ucząc ich, jak budować relację poprzez wzrastanie razem w Chrystusie.

Duane Swilley –od dzieciństwa związany ze służbą Bogu, jako odnoszący sukcesy biznesmen założył jedną z największych w USA organizacji młodzieżowych (Alpha), przeciwdziałających patologiom społecznym. Potem, jako jeden z pastorów kościoła w Atlancie, był współautorem jego spektakularnego rozwoju liczebnego od 150 do 15000 członków. W 1995 wraz ze swoją żoną Deborą rozpoczął samodzielną pracę misyjną w Miami na Florydzie. W krótkim czasie, docierając do społeczności miejskiej z przesłaniem ewangelicznej nadziei i skupiając się na pracy z rodzinami, zbudowali wielokulturowy kościół Hope United, gromadzący tysiące członków.

Od kilku lat Duane i Debora skupieni na tematyce rodzinnej, podróżują po całym świecie, pomagają budować silne rodziny w Ciele Chrystusa, sami będąc mentorami dla wielu chrześcijańskich przywódców.

