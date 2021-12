SDEROT – życie pod obstrzałem

***

Gdy w 2005 r. Izrael wycofał się ze Strefy Gazy, towarzyszyło temu hasło „Ziemia za pokój”. Ludzie mieli wtedy nadzieję, że ostrzeliwanie się skończy. Izrael dotrzymał obietnicy, Arabowie niestety nie. W razie alarmu mieszkańcy miasta mają od 10 do 15 sekund, by skryć się w schronie – w domu lub, gdy ktoś jest na zewnątrz, w jednym z ogólnodostępnych miejsc, np. na przystanku autobusowym. Tak, każdy przystanek w mieście jest jednocześnie schronem. Gdybym tamtego dnia musiała się chronić, klapki na nogach mogłyby mnie spowolnić. Co ciekawe, ze względu na straumatyzowanie społeczności Sderot, alarm nie jest sygnałem dźwiękowym, ale o zagrożeniu informuje spokojny głos, mówiący: „Cewe Adom”, czyli: „Alarm czerwony”.

***

Czemu więc w ogóle pojechałam do tak niebezpieczne go miejsca? Mój tata, zapalony szachista, grając któregoś razu on line, natrafił na Pawła, młodego mesjańskiego Żyda (wierzącego, że Jezus jest Mesjaszem), mieszkańca Sderot. Wtedy po raz pierwszy dowiedział się, jak wygląda życie w tym mieście. Ogromnie poruszyło to całą naszą rodzinę i wspólnotę. Gdy po studiach pojechałam jako wolontariuszka do Ziemi Świętej, postanowiłam odwiedzić Sderot, aby dodać Pawłowi i jego rodzinie nadziei, że ktoś przejmuje się ich losem i modli się za nich.

Kiedy wraz z koleżanką dojechałyśmy do Sderot, od razu zauważyłyśmy liczne schrony, a także widoczne co jakiś czas ślady po pociskach, np. na jezdni. Zaskoczyło nas to, że wiele obiektów użyteczności publicznej, jak szkoła, banki czy uniwersytet, mają ogromne betonowe zadaszenia – stanowiące ochronę przed atakami rakietowymi. Paweł i jego mama ugościli nas u siebie, w domu, w który kilka tygodni wcześniej, w czasie święta Paschy, uderzyła rakieta. Pokazali nam miejsce na ścianie, gdzie dokładnie było widać ślad po trafieniu. Paweł z całego serca dziękował Bogu, że w domu była wtedy tylko mama, której nic się nie stało, bo rakieta trafiła akurat w zbrojoną ścianę domowego schronu – mama Pawła nie zdążyła jeszcze tam dojść. Wypadły tylko okna. „Tylko?!” – pomyślałam natychmiast. Co ciekawe, spokojna reakcja mamy Pawła na to zdarzenie, pełna ufności pokładanej w Bogu, wywołała zdziwienie sąsiadów i stała się okazją do złożenia świadectwa, skąd bierze się taki pokój w sercu. Pytam Pawła: „Jak wyglądają alarmy rakietowe? Czy za każdym razem, gdy słyszysz alarm, biegniesz ile sił do schronu?”. „Nie! Idę spokojnie. Moje życie jest w rękach Boga. Gdy jestem w pracy i słyszę alarm, idę do schronu. Rakieta gdzieś uderza, zagrożenie mija i wracam do pracy”. „Jak często się to zdarza?” „Czasami raz, czasami kilka razy dziennie”. „I nie boisz się?” „Nie” – odpowiada Paweł z uśmiechem i pewnością w głosie.

Usłyszałyśmy też, że wielu ludzi nie jest w stanie znieść życia w ciągłym stresie i opuszcza miasto. Paweł i jego rodzina czują jednak, że to jest ich dom. Tu Bóg ich postawił i nie zamierzają stąd uciekać. Wyjechałam stamtąd poruszona do głębi.

***

Rok później wróciłam do Sderot z bratem i przyjaciółmi. Kierowca w autobusie spytał, o co chodzi. Przecież turyści nigdy nie jadą w te strony. Irek, mój brat, świadomy sytuacji, chciał zrobić coś praktycznego, by przynieść nadzieję mieszkańcom. Zna się na graffiti i miał pomysł, by we wnętrzach publicznych schronów wykonać budujące napisy. Gdy lecieliśmy, modlił się, aby na lotnisku przepuścili jego spraye. Udało się! W sieci można zobaczyć filmik z jego projektu. Napisy, które Irek wykonał, przetłumaczone na polski, to m.in.: „Znam Twój ból. Też go czuję. Płaczę z Tobą. Jestem z Tobą. Bóg”; „Byłem tu. Wiem, co czujesz. Nie mogę nic zrobić, ale modlę się za Ciebie. Każdego dnia. Przyjaciel z Polski”.

W trakcie tej wizyty zwiedziliśmy małe „muzeum” mieszczące się na posterunku policji: półki, na których zbierane są resztki wystrzelonych rakiet, opatrzone datami. Jedna data szczególnie przyciągnęła moją uwagę: 24 grudnia. To, co dla mnie oznacza wigilijną kolację i jest dniem otrzymywania prezentów, dla mieszkańców Sderot było doświadczeniem wrogiego ataku.

Słuchanie opowieści o tych rakietach to jedno, ale zobaczenie ich na żywo to coś zupełnie innego, co naprawdę mną wstrząsnęło. Choć sytuacja w Sderot jest tak trudna, wielu ludzi pokłada ufność w Bogu i oferuje mieszkańcom tego miasta całe swoje serce. Przykładem są Michael i Dina Beenerowie, założyciele i pastorzy mesjańskiej wspólnoty City of Life. Kiedy słyszę tę nazwę, tłumaczoną na polski jako Miasto Życia, myślę sobie, jak bardzo jest zachęcająca i jak zupełnie nie przystaje do panujących w mieście warunków. Ale tam, gdzie jest Pan Jezus, tam jest też prawdziwe życie, nawet gdy jest bardzo trudno. Michael i Dina są Żydami pochodzącymi z jednej z byłych republik Związku Radzieckiego. Oboje niezależnie od siebie w pewnym momencie zrozumieli, że Jezus jest Mesjaszem i zaczęli żyć z Nim w przyjaźni. Mają dwóch synów: ośmio- i dziewięciolatka. Wspólnota City of Life została założona przez studentów, mesjańskich Żydów, w 2000 r. Zaczęli się spotykać na lokalnym uniwersytecie (kampus będący filią Uniwersytetu w Beer Szewie liczy ok. 8 tysięcy studentów), aby razem się modlić. Częścią tego ruchu i zarazem główną liderką stała się Dina. Przez wiele lat grupa prosiła Pana o mężczyznę pastora, gdyż w środowisku izraelskim bycie liderką jest dużym wyzwaniem dla kobiety. Michael wyemigrował do Izraela w 2006 r. Poznał Dinę i gdy w 2009 r. się pobrali, został pastorem City of Life. Modlitwy wspólnoty zostały wysłuchane. Od tego czasu zaczęła ona działać bardziej aktywnie, także dla dobra miasta. „Czemu akurat Sderot?” – pytam Michaela, a on odpowiada: „Dla każdego jest to kwestia osobistej relacji z Bogiem i pytania o to, gdzie On nas stawia. Modliłem się i miałem pokój w sercu, że to ma być Sderot. Z perspektywy czasu widzę, jak Bóg mnie prowadził i jak wiele dobrego uczynił w moim życiu”. Rok po założeniu wspólnoty, czyli w 2001 r., zaczęło się ostrzeliwanie miasta ze Strefy Gazy. Codziennie. Ludzie zaczęli się wyprowadzać, z 20 tysięcy mieszkańców zostało jedynie 13 tysięcy. Nie wszyscy jednak uciekli na stałe. Natalia, którą też mam możliwość zapytać o życie w Sderot, mówi, że choć na siedem lat wyjechała z rodziną z miasta, wróciła. „Tu czujemy się najlepiej. Tu jest nasz dom. Pomimo wyzwań”.