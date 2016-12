Rok 2017: Nie cofnę się!

Mijający rok kończymy świadectwami osób, które piszą o tym, jak poselstwo na rok 2016 uwolnione do Kościoła Chwały wpłynęło na ich życie.

Zuzia ma 16 lat. W tym roku weszła do służby medialnej w kościele, gdzie m.in. była odpowiedzialna za robienie zdjęć. Nie było jej łatwo pogodzić naukę ze służbą, bo to zadanie wymagało od niej dużo zaangażowania i czasu.

Tekst: Zuzia Śladowska

Służba to ciężka i bardzo odpowiedzialna praca. Dzięki temu przez ostatni rok kształtowała się moja sumienność, cierpliwość i umiejętność pracy w zespole. Na szczęście miałam przy sobie zawsze wyrozumiałych i chętnych do pomocy ludzi, którzy pomogli np. przygotować sprzęt przed nabożeństwem, za co jestem im niezmiernie wdzięczna.

Bóg działał we mnie na każdym kroku. Kształtował mój charakter. Wzmocnił poczucie własnej wartości. Niszczył zazdrość, która w pewien sposób przeszkadzała mi w relacjach. Dał mi wolność do bycia sobą. I chyba to co najważniejsze – nauczył przebaczać, bez względu na to ile razy ktoś mi coś zrobi.

W Ewangelii Mateusza 18:21-35 czytamy: „Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Nieważne, ile razy ktoś Cię skrzywdzi. Słowem czy innym uczynkiem – twoim zadaniem jest mu przebaczyć. Wiem, że nie zawsze jest to proste, ale kiedy już przebaczysz, czujesz się wolny!

Cały ten rok zakończył się dla mnie …. ZWYCIĘSTWEM! Dużą zmianą we mnie jest to, że nie jestem już taka nerwowa. Staram się nad sobą panować. Jestem sobą, nie wstydzę się mówić o Jezusie, bo mam do tego całkowitą wolność.

Jestem odważniejsza, gdy mierzę się z nowymi sytuacjami i staram się nie marudzić. Zorientowałam się, że wiek w pewnych kwestiach wcale nie jest najważniejszy. A młode pokolenie może dokonać nawet więcej niż pokolenie rodziców!

W przyszłym roku chcę więcej czasu poświęcić na kształtowanie mojej osobistej relacji z Nim. Chcę iść dalej i sięgać po więcej. Zdobywać doświadczenie, poznawać nowych ludzi, wzmacniać i dalej kształtować swój charakter, rozwijać swoje pasje i się nie zatrzymywać!