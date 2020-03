Reformacja, która budowała nowożytną Europę

Autor: dr Włodzimierz Tasak

Fenomen reformacji polegał na tym, że odcisnęła swoje piętno na wielu obszarach i w rezultacie stała się jednym z kluczowych czynników budujących cywilizację Zachodu w epoce nowożytnej

Choć od rozpoczęcia reformacji upłynęło już ponad pół tysiąclecia, wciąż budzi ona wiele emocji w Polsce. Widzieliśmy to dwa lata temu w Sejmie, gdy nie udało się przeprowadzić uchwały upamiętniającej 500-lecie tego historycznego przełomu. Posłanka Anna Siarkowska (Partia Republikańska), która zablokowała przyjęcie uchwały przez aklamację, podsumowała to jednym zdaniem: „Uważam, że radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł”. Takich głosów było zresztą więcej.

Reformacja nie była jednak spiskiem mającym na celu zniszczenie czegoś, co znakomicie działa, ale krzykiem rozpaczy (Lutra i wielu innych) w chęci ratowania zachodniego chrześcijaństwa w obliczu największego kryzysu, jaki był dotąd jego udziałem. Geneza tego wielkiego ruchu religijnego i społecznego, który przetoczył się przez Europę – od Anglii, przez Francję, Niderlandy, Niemcy, Skandynawię, Szwajcarię, a skończywszy na Polsce, Litwie, Czechach i Węgrzech – to temat sam w sobie niezwykle frapujący. Tym razem jednak spójrzmy od innej strony: co reformacja dała Europie. Przede wszystkim nie był to ruch wyłącznie religijny. Fenomen reformacji polegał na tym, że odcisnęła swoje piętno na wielu obszarach i w rezultacie stała się jednym z kluczowych czynników budujących cywilizację Zachodu w epoce nowożytnej. Sfery jej oddziaływania można podzielić na cztery główne obszary: ekonomiczny, polityczny, edukacyjny i kulturalny.

W gospodarce mamy do czynienia z dwiema kwestiami godnymi uwagi: wpływem reformacji na stosunek do pracy oraz na dalszy rozwój kapitalizmu. Do tej pory w średniowieczu, a właściwie już od III w., rozpowszechniało się w kościele przekonanie o wyższości życia zakonnego nad życiem świeckim, a co za tym idzie – o wyższości ascezy nad życiem aktywnym zawodowo. Temu nastawieniu przeciwstawił się Marcin Luter.

