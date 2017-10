Premiera Voice for Europe

Twórca i inicjator Voice for Europe, pastor Marcin Podżorski, tak mówi o wizji programu: „Każdy chciałby mieć przebudzenie w Europie, ale przebudzenie wymaga silnych kościołów zbudowanych na apostolskim fundamencie, gromadzących ludzi o mentalności Królestwa Bożego. Tylko silne kościoły, które wydają dobry owoc i zradzają ludzi do prawdziwego uczniostwa, mogą zmienić oblicze naszego kontynentu. Chcemy dać Wam zasoby i narzędzia, które was wyposażą, dadzą wam moc, odwagę i siłę do tego, żeby zanieść przesłanie przebudzenia do miast i regionów Europy.”

Rozmowa z Mary Seidler, prowadzącą Voice for Europe.

Czym jest Voice for Europe?

Mary Seidler: Voice for Europe (VFE) to najnowszy program telewizyjny Kościoła Chwały skierowany do anglojęzycznych mieszkańców Polski i Europy. Każdy, kto pragnie osobistego przebudzenia i przebudzenia w swoim kościele, będzie mógł skorzystać z naszych bezpłatnych zasobów. Z pewnością jest wiele kościołów w Europie, które idą w tym samym kierunku, niosąc przesłanie przebudzenia w swoim regionie. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi nawiążemy z nimi kontakt.

Co będzie można znaleźć na VFE?

MS: W programie VFE znajdą wywiady z pastorami i liderami z różnych krajów, świadectwa, nauczania, artykuły, muzyka i wiele innych ciekawych materiałów. Wystarczy wejść na stronę www.voiceforeurope.com. Zachęcamy Was do śledzenia naszego profilu na FB, instagramie i do subskrypcji kanału YT. Chcemy nawiązać kontakt z naszymi odbiorcami – każdy będzie mógł wysłać do nas prośbę modlitewną, zgłosić chęć udziału w programie czy propozycję współpracy. Jeśli kochasz Jezusa i chcesz rozszerzać Królestwo Boże – po prostu udostępniaj nasze zasoby na swoim profilu FB, dziel się ze znajomymi przesłaniem przebudzenia w Europie.

Jakie tematy pojawią się na VFE?

MS: Tematy, o których będziemy mówić dotyczą oczywiście Biblii, np. będziemy zamieszczać świadectwa osób, które dają nadzieję i inspirację do szukania w Bożym Słowie rozwiązań swoich problemów. Ponadto będziemy pokazywać biblijne spojrzenie na bieżące kwestie społeczno-polityczne, np. związane z emigracją uchodźców z krajów islamskich czy z terroryzmem. Ale również chcemy mówić o tym, jak wieść dobre życie, jak budować zdrowe relacje w rodzinach, w pracy, jak wychowywać dzieci. Jak żyć zbalansowanym życiem pomiędzy sferą „duchową”, a sferą „praktyczną”, bo każdy z nas żyje w rodzinie, ma pracę i jest osadzony w codziennych realiach. Na pewno będzie ciekawie, inspirująco i praktycznie.