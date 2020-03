Premiera Głosu Przebudzenia

Już w sprzedaży najnowszy numer magazynu „Głos Przebudzenia”. Poniżej informacje na temat zawartości najnowszego numeru. Magazyn jest dostępny w wersji papierowej w sklepie Wydawnictwa Nadzieja dla Przyszłości oraz w sieci Empik.

O Magazynie:

Półrocznik „Głos Przebudzenia” jest kontynuacją Magazynu Cel, który był wydawany przez Fundację Nadzieja dla Przyszłości w latach 2005-2012. Magazyn promuje idee przebudzenia i reformacji w społeczeństwie, prezentując jednoznaczne biblijne stanowisko w sprawach społeczno – politycznych. Głos Przebudzenia jest wydawany w formie papierowej oraz jako ebook.

Głos Przebudzenia nr 1 (2) 2020

Temat numeru: Nowa reformacja

Przyglądamy się tematowi nowej reformacji z perspektywy historycznej, współczesnej, polskiej i europejskiej. Stawiamy pytania, w jakiej mierze nasza przyszłość zależy od kondycji Kościoła Jezusa Chrystusa. Wskazujemy kierunki zmian w funkcjonowaniu kościołów, które chcą mieć realny wpływ na społeczeństwo. Pokazujemy, jak w życiu osobistym można przyjąć prawdy nowej reformacji i zacząć żyć w pełni mocy Ducha Świętego oraz swojego powołania. Definiujemy, czym jest sukces według biblijnego standardu i wyjaśniamy, jakie są kluczowe czynniki powodzenia w każdym zakresie życia.

W numerze m.in.

Kościół światłości, kościół mroku – Marcin Podżorski

Putin a sprawa Polska – Janusz Szarzec

Reformacja, która budowała nowożytną Europę – dr Włodzimierz Tasak

Od reformacji do nowej reformacji – Marcin Podżorski

Patriotyzm – Janusz Szarzec

Kryzys rodziny i cywilizacji – dr Wojciech Gajewski

Pełna ewangelia – biblijny i historyczny klucz do przebudzenia – specjalnie dla „Głosu Przebudzenia” – dr Roberts Liardon

Głos uciszonych – Rozmowa z dr Mikiem Davidsonem

Moja podróż do prawdy – Rozmowa z Matthew Grechiem

Sukces świadomy celu – Marta Wróbel

Oswojenie duchowości – Agnieszka Onyszczuk

Inwazja nieba na ziemię – Urszula Matan

John Wycliffe – przedpremierowo fragment książki „Boży Generałowie – Wielcy Reformatorzy”

oraz fascynujące historie ludzi, którzy żyją na co dzień z Bogiem: jak Bóg uratował małżeństwo usługujących, o pokonywaniu limitów w życiu, spłacone kredyty

Numer archiwalny

Aktualny numer Głosu Przebudzenia można kupić na stronie sklepu internetowego Fundacji Nadzieja dla Przyszłości oraz w sieci Empik.