Miłość nie zawsze była dla mnie łatwym tematem, ponieważ po prostu nie rozumiałam jej. Kiedy stałam się pełnoletnia, myślałam, że wiem, czym jest miłość. Byłam jednak pełna swoich pomysłów na temat miłości. Myślałam, że w miłości chodzi o to, żebym ja była szczęśliwa i zaspokojona. Albo, że miłość to bycie miłym i dobrym dla innych. Byłam natomiast całkowicie ślepa na to, czym jest prawdziwa miłość. Gdy przyszło mi okazać miłość w stosunku do mojej siostry, obcych ludzi czy nawet moich wrogów – ponosiłam porażkę. Rządził mną strach i egoizm. Działałam na elementarnym poziomie: „Jeżeli mnie polubisz, ja odwdzięczę się i polubię ciebie”. Pewnego dnia, wydarzyło w moim życiu coś, co zmieniło sposób, w jaki postrzegałam miłość. To było dawno temu, choć od tego czasu stałam się pilną uczennicą w tym temacie, nawet do dziś nie jestem ekspertem w praktykowaniu Bożej miłości.

Pewne wydarzenie sprzed lat pokazało mi prawdę na mój temat. We wczesnej młodości miałam chłopaka, ale coś przestało się między nami układać. Nie miałam pojęcia, że tym problemem byłam ja. Pewnego wieczoru usłyszałam od niego piorunujące zdanie: „Mary, ty nie potrafisz kochać.” Byłam w szoku. Dla mnie, jako dla chrześcijanki, było to jak zimny prysznic. Czy z tego wynikało, że cała moja wiara w Boga był pozbawiona miłości? Jak mogłam być chrześcijanką i nie wiedzieć, czym jest miłość? Na marginesie uważam, że to problem większości ludzi w naszym społeczeństwie. Nie ma znaczenia, czy są w kościele czy nie. Większość ludzi postrzega miłość przez pryzmat tego, co słyszą w świeckich mediach (muzyka, telewizja, media społecznościowe) albo od kogoś, kto sam niewiele na ten temat może powiedzieć. Wystarczy popatrzeć na rozwody i pokiereszowane relacje ludzi w świecie. Dziś stało się zupełnie normalnym, że ludzie „żyją ze sobą”, nie powierzając siebie drugiej osobie poprzez zawarcie małżeństwa. Jesteśmy społeczeństwem, które desperacko potrzebuje nauczyć się prawdziwej miłości. Na szczęście mamy Boże Słowo, które nam pomoże nam wzrosnąć w obszarze prawdziwej miłości. Bóg nie tylko dał nam swoje Słowo, które działa, ale także moc, aby nim żyć.

Wrócę do mojej historii z byłym chłopakiem – po tym wyznaniu, które spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, wiedziałam, że muszę dokonać zmiany w swoim życiu. Wówczas desperacko potrzebowałam doświadczyć przebudzenia Bożej miłości. Skończyłam ten związek, wiedziałam, że muszę się zmienić od środka. Zaczęłam wołać do Boga o pomoc. Bóg odpowiedział w różnorodny sposób, ale także zadał mi „pracę domową” do wykonania.

Zawsze, gdy słuchałam kazania o miłości, otwierałam moje serce na słuchanie. Sporządzałam notatki, notowałam także w swoim sercu.

Pewnego dnia usłyszałam najlepszy opis tego, czym jest miłość i pochodzi on z Ewangelii Jana 15:13: „Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”

Nie musisz być chrześcijaninem, aby tego doświadczyć. Prawdziwa miłość przychodzi w różnorodnych opakowaniach i może być w różny sposób wyrażana. Nie zostaliśmy stworzeni, aby okazywać sobie powierzchowne dowody sympatii, podczas tak naprawdę kochamy tylko samych siebie. Jezus jest najlepszym przykładem tego, czym jest prawdziwa miłość: On przyszedł aby położyć swoje życie za nas wszystkich, ponieważ nas kochał.

Co zatem spowodowało tak ogromną zmianę w moim życiu? Po pierwsze, wreszcie zrozumiałam, czy jest prawdziwa miłość. Dużo trudniejsza była zmiana mojego charakteru: postaw, sposobu mówienia, działania. Na początku nie było to łatwe, ale rzeczy zaczęły się zmieniać. Pozwoliłam Bogu na zmiany, a po jakimś czasie zaczęłam zauważać w sobie pojawiający się owoc miłości. A ten owoc był przeznaczony nie dla mnie, ale dla innych. Tak jak inni ludzie, popełniam błędy, ale odkryłam, że dzięki miłości, która stała się siłą w moim życiu, mogę wyjść zwycięsko z trudnych sytuacji, w których się znajduję.

Miłość jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie mamy. Praktykowanie miłości jest tym, co my jako chrześcijanie powinniśmy czynić każdego dnia. Może to oznaczać pomaganie innym, mówienie zachęcających słów, uściśniecie kogoś, podarowanie czegoś albo spędzenie z kimś czasu. Wszystkie te rzeczy są demonstrowaniem miłości. Jeżeli masz problem w relacjach, być może miłość jest brakującym elementem. Może inna osoba lub osoby potrzebują dostać trochę miłości od ciebie. Nie czekaj, aż one cię napełnią, bądź pierwszy i zrób coś pełnego miłości. Miłość robi pierwszy krok w stronę innych, robi coś czystego i dobrego. Jak na miłość zareaguje twój przyjaciel bądź wróg? Miłość rozbraja ludzi, przykrywa ich błędy i usuwa strach.

Dzisiaj chcę cię zachęcić do kopania głęboko w Bożym słowie na temat miłości. Niech Bóg zacznie objawiać ci prawdziwą miłość i wtedy da ci moc, abyś mógł to wykonywać. Jedna z moich ulubionych modlitw pochodzi z Listu do Rzymian 5:5, w którym czytamy, że „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych”.

Czy zmagasz się, aby kochać innych albo pragniesz być kochany? Módl się, aby Bóg wypełnił cię swoją miłością. Jak otrzymać miłość? Poprzez to, że najpierw ją dajesz. Potem wraca do ciebie jak żniwo z tego, co zasiałeś. Ludzie potrzebują doświadczać prawdziwej miłości, która pochodzi od Boga i potrzebują doświadczać jej od nas.