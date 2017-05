Pozwól Bogu być Zbawicielem

Gdy byłam małą dziewczynką, uczono mnie, że zbawienie oznacza coś takiego: Jeśli będę wierzyć, że Jezus istnieje naprawdę, to po śmierci pójdę do nieba. Wystarczyło, że zmówię modlitwę. Jednak przekonałam się, że gdy tylko wypowiedziałam tę modlitwę, poczułam niesamowity głód Boga. Chodziłam na szkółkę niedzielną z innymi dziećmi i bardzo pragnęłam Boga. Chciałam doświadczyć tego Boga, o którym tyle słyszałam i byłam głodna Jego Słowa. Gdy napotykałam na problemy w życiu, nie umiałam zaangażować Boga w ich rozwiązywanie. Rozwiązywałam je tak, jak reszta świata. Choć muszę przyznać, że nie radziłam sobie z nimi za dobrze. Jednak w późniejszym okresie życia zrozumiałam, że w Bogu jest o wiele więcej, niż sobie z tego zdawałam sprawę. Jak nawet to, że mój Zbawiciel chce zbawiać mnie i pomagać także dzisiaj.

Od samego początku Bóg był zawsze Bogiem, który zbawia. W istocie imię Jezus oznacza zbawienie albo „Bóg jest zbawieniem”. Zbawienie dosłownie oznacza dobrobyt, powodzenie, uwolnienie, ratunek od Boga i zwycięstwo. Dobrze będzie to mieć po śmierci, ale gdy czytam Biblię, wydaje mi się, że zbawienie jest przeznaczone dla nas, gdy żyjemy. To jest dobra nowina, ponieważ każdy potrzebuje być zbawionym od czegoś.

Wielu ludzi jest przyzwyczajonych do radzenia sobie z problemami samemu, lecz są przy tym sfrustrowani. Dlaczego? Ponieważ polegają na swojej własnej mądrości, jak rozwiązywać problemy. Kiedy nie udaje im się wybrnąć z jakiejś sytuacji, ich życie zaczyna staczać się. Człowiek nie został stworzony, aby żył sam, ani też by sam dla siebie był zbawicielem.

Od samego początku Bóg i człowiek byli razem. Bóg, który nie zna ograniczeń, nie ma problemu z tym, żeby ratować człowieka z jego kłopotów. W księdze Psalmów ciągle widzimy, jak Dawid wylewa swoje serce przed Bogiem i chwali Go w czasie swoich trudności. Nigdy za nic nie obwiniał Boga, lecz ufał Mu z całego serca. Widział swoje okoliczności, a jednak mawiał:„lecz ja ufam Panu”. Rozumiał, że jego Bóg, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest Bogiem, który zbawia i że nie musi samemu wszystkiego rozwiązać, i toczyć wojen jak świat. Gdyby wezwał imienia Pana, odpowiedź nadeszłaby.

Co to jest dobra nowina? To, że Jezus jest Panem i ponieważ jest twoim Królem, twoje życie stało się lepsze. Gdy potrzebujesz zbawienia albo być wybawionym, masz Króla, który działa w twoim życiu. Co to jest dobra nowina? To, że twój sąsiad, kolega czy przyjaciel też mogą mieć to samo zbawienie.

Czy ty albo twój przyjaciel potrzebuje uzdrowienia, przełomu w finansach, nowej pracy, pomocy w rodzinie? Większość ludzi ma potrzeby i nie zdają sobie sprawy, że Bóg chce im pomóc. I nie tylko chce im pomóc, lecz również chce to zrobić teraz. Gdy zobaczą, że Bóg dał im przełom w życiu, to będzie dla nich wielkim świadectwem. Wówczas zaproszenie ich do kościoła nie będzie stanowiło problemu. Stanie się tylko kwestią czasu, kiedy Bóg przyciągnie ich do siebie i będą chcieli być w domu Bożym cały czas. Na szczęście zbawienie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Zbawienie jest dostępne każdego dnia, na co dzień i zawsze, gdy go potrzebujemy.

Wiem, że zbawienie brzmi jak sformułowanie religijne, ale nim nie jest. Zbawienie jest czymś realnym i dostępnym dla każdego, kto go potrzebuje. Chociaż sądzę, że najważniejsze jest, abyśmy nie tylko przyjmowali zbawienia dla siebie, lecz abyśmy byli powierzeni Zbawicielowi. Żeby On był nie tylko naszym Zbawicielem, ale także Panem. Abyśmy poznali, że gdy musimy się z czymś zmierzyć, możemy pozwolić Bogu zająć się naszym życiem osobistym. Pozwól Mu być twoim Bogiem i odpowiedzią na rzeczy, którym stawiasz czoła, abyś doświadczył mocy zbawienia, i żeby nie było to tylko słowo zasłyszane w kościele. Kiedy tak do tego podejdziemy, to nie tylko doświadczymy prawdziwego zbawienia, lecz także nasza relacja z Bogiem pogłębi się.

Jeśli dzisiaj dotyczy to ciebie albo twojego przyjaciela, to najwyższy czas zawołać do Boga o zbawienie. Oznacza to coś więcej, niż bycie osobą nowonarodzoną. Polega to na tym, aby zaangażować Boga w to, przez co ty lub twój przyjaciel przechodzicie. Módl się tymi słowami z Psalmu 69:14 (NIV): „Ale ja modlę się do ciebie jedynie, Panie, w czasie łaski twojej; w wielkiej miłości swojej wysłuchaj mnie, Boże, odpowiedz mi swoim pewnym zbawieniem ”. Mów do Boga: „Boże, modlę się do ciebie jedynie, odpowiedz mi swoim pewnym zbawieniem”. Wiem, jak szybko jest On w stanie odpowiedzieć ci, a nie tylko tobie, lecz także ludziom, którzy są w twoim życiu.

Jedynie On jest zbawieniem, a zbawienie jest na dzisiaj.