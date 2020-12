Potrzebni Bogu na ziemi cz. 2

Tekst: Ewa Gnatowska

W pierwszej części artykułu odniosłam się do Mojżesza, który żył 120 lat, wypełniając swoje wysokie

powołanie.

Ale popatrzmy na następujący fragment:

2 KR 24:15-16

Potem Jehojada bardzo się zestarzał i syty życia umarł, licząc w chwili śmierci sto trzydzieści lat.

Pogrzebano go w Mieście Dawida obok królów, gdyż wiele dobrego zdziałał w Izraelu oraz dla sprawy

Bożej i dla jego świątyni.

Jehojada, hmm… kto to w ogóle był?

Nasz bohater był kapłanem w Izraelu w złych czasach, a przynajmniej trudnych. Był też mężem

królewskiej córki, co pomogło mu zapewne w działaniach, które podejmował. Jego życie od początku

było pełne mądrych strategicznych posunięć. Izraelem rządziła wtedy bezbożna uzurpatorka Atalia, a

kandydat na króla z prawowitej dynastii ukrywany był kilka lat w świątyni. Być może właśnie za jego

namową żona Jehojady Jehoszabat, córka zamordowanego króla Achazjasza, ocaliła królewicza. W

końcu,co by się nie działo, była aktualna obietnica, że nie zabraknie potomków Dawida na tronie w

Izraelu (w Judzie). Gdy król miał 7 lat, kapłan mądrze „poczuł się na siłach”, przeprowadził zmianę

władzy, usuwając zła królową i koronując Joasza. Możemy w rozdziale 23 Księgi Kronik, jak sprawnie

to się odbyło – logistycznie i z poszanowaniem prawa. Następnie widzimy, jak nasz bohater w miejsce

bałwochwalczego systemu wierzeń doprowadził do zawarcia przymierza między Panem, królem i

ludem. Kierował też pracami przy odnowieniu świątyni Pana.

Czytamy dalej w 2 Księdze Kronik, że „Król(Joasz) czynił to co prawe, ponieważ pouczał go kapłan

Jehojada”.

Jehojada czuł najpewniej, że Bóg i Ojczyzna wzywają do mądrego działania i w ten sposób, będąc

niezbędny na ziemi, przedłużył sobie lata życia zwłaszcza, że zdawało się nie być w okolicy kogoś

duchowo i operacyjnie „kumatego”, kto by go zastąpił.

Król Joasz dożył 40 lat. Mało. Po śmierci Jehojady odszedł od Boga (mówiąc po naszemu).

Ukoronowaniem zła w jego wykonaniu było zamordowanie syna Johojady – proroka Zahariasza .

Tenże wypowiedział (jakże prawdziwe) słowo osądu Bożego przeciwko królowi, co kosztowało go

głowę.

W jaki sposób przełożyć te wydarzenia na teraźniejszość. Jehojada to typ osoby w duchowym

autorytecie, czy po prostu kościół Pana Jezusa, doprowadza w państwie do przewrotu, ale takiego

dobrego, który jest przywróceniem właściwego porządku. (uwaga, nie jest to mała zmiana, jesteśmy

na poziomie całego państwa!). Modli się, ale też działa. Następnie wchodzi w rolę nauczyciela i

wychowawcy, gdy to co nowe jest jeszcze młode, a następnie, gdy dorasta, kontynuuje wobec niego

rolę doradcy. Mądrość z nieba trzeba umieć przyjąć, trzeba też mieć odwagę ja zastosować, czy

przekazać rządzącym we właściwym czasie i miejscu we właściwy sposób . Myśląc natomiast o jego

synu Zachariaszu możemy dojść do wniosku, że może warto poświecić życie czemuś trochę

większemu niż jednorazowe zrywy, trwaniu w tym co dobre i mądremu budowaniu. Nie bądźmy więc

tylko charyzmatykami i … cierpiętnikami. Tę ostatnią postawę lubimy w Polsce, jednak może warto

pożyć dłużej, aby coś zmienić.

Podsumowując, Jehojada to mało znany bohater biblijny, a jakże wielki miał wpływ i wspaniałe życie!

Bądźmy Bogu na ziemi potrzebni.