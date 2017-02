Poselstwo na 2017 rok

Tekst: Marcin Podżorski

Poselstwo wygłoszone 31 grudnia podczas spotkania sylwestrowego Kościoła Chwały

Piotr, który pozwolił Jezusowi na zajęcie łódki, nie tylko wzbogacił się na sprzedaży ryb, ale stał się rybakiem ludzi. Słowo Boże zamanifestowało się w jego życiu. Ale Bóg nie poprzestał na tym. Udzielił Piotrowi namaszczenia, wyposażenia do służby. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr wskrzesił Tabitę – kobietę, która była martwa.

Jeśli Bóg wykorzystał twoją łódkę, będziesz miał nagrodę.

Nadchodzący rok to czas Bożej odpłaty za służbę dla tych ludzi, którzy tak jak Piotr, pozwolili Jezusowi przejąć kontrolę nad swoim życiem, którzy pozwolili Bogu na zaanektowanie swoich łódek.

Nadchodzi dla nich czas odnowienia, zwrotu tego, co zabrał diabeł, bądź co sami wypuścili z rąk. To również czas odbudowania tego, co Bóg pierwotnie przeznaczył dla ich życia. Zwrotu tego, co kiedyś działało w ich życiu, a teraz nie funkcjonuje. To będzie rok manifestacji Bożych planów dla ich życia.

Wszystko co było martwe w Twoim życiu, w tym sezonie ożyje. Przychodzi czas odrestaurowania życia. Bóg odnawia rzeczy, które przeminęły, Bóg na nowo uwolni błogosławieństwo nad Tobą.

Bóg szuka nowych ludzi, których będzie mógł użyć, aby dojść do tłumów.

Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozwolenie Jezusowi wejść do twojej łódki. On chce wejść do Twojego życia i zająć je, aby stać się prawdziwie Bogiem dla Twojego życia. Nie tylko w niedzielę. Bóg mówi: będę używał Cię, będę kształtował Cię. Ale czasem to będzie kosztowne, może być bolesne.

Mogłeś poznać Jezusa, ale nic wielkiego dotąd nie wydarzyło się w twoim życiu. Bóg chce Cię przyprowadzić do miejsca, że twoje życie będzie użyte, że zaczniesz rozumieć swoje powołanie i przeznaczenie.

Bóg daje ludziom wyposażenie, aby mogli w pełni wykonać pracę.

Jeśli Bóg zaczyna używać Twojej łodzi, daje ci nagrodę w wymiarze naturalnym i wzbudza cię do wymiaru Ducha, On nie zostawia cię bez wyposażenia. Przychodzi czas potężnego namaszczenia dla każdego, kto będzie chciał w tym być. Ludzie przychodzą do miejsca, gdzie namaszczenie i głębia Boża będą widoczne w ich życiu, jako wyraz aprobaty dla nich. Każdego, kogo Bóg wzbudzi, tego namaszcza swoim Duchem. Bo Bóg udziela z Ducha bez miary. Bóg nie tylko odbuduje Twoje życie rodzinne, ale uwolni wymiar Ducha i namaszczenia w Twoim życiu!

Pozostaje pytanie: Czy będziesz w to wierzył? Jeśli tak, to masz możliwość, aby to wziąć. Gwałtownicy porywają się na Królestwo i zdobywają je. Przyjmij to poselstwo, aby mogło się zamanifestować w Twoim życiu.