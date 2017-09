Para w gwizdek

Wszyscy pragną przebudzenia i jego owoców w postaci zbawionych i przemienionych ludzi, w życiu których manifestuje się zwycięski Chrystus.

Jednak to, co oddziela naiwnych, teoretycznych chrześcijan od prawdziwych Bożych sług, to świadomość, że przebudzenie rozumiane jako ekspansja Królestwa Bożego w widzialnym świecie wymaga powstania odpowiednich naczyń w postaci silnych kościołów lokalnych. Tak naprawdę to silne kościoły wzbudzone na Bożych fundamentach, respektujące Boże zasady są w stanie wykonać pracę Bożą w narodzie. Słabe kościoły nie wykonają żadnej pracy, rozsypią się w ogniu przeciwności i walk.

Jest kilka cech, opisujących silne kościoły, które ustanawiają Królestwo Boże.

Po pierwsze te kościoły są w stanie wzbudzić ludzi, którzy staną się realnymi, płacącymi cenę uczniami Chrystusa. Uczniami, którzy podążają za Chrystusem nie tylko wtedy, kiedy jest łatwo, ale zawsze. Również wtedy, kiedy jest ciężko, i kiedy to się z naturalnego punktu widzenia nie opłaca.

Dlaczego uczniostwo jest ważne? Tylko ludzie będący uczniami, mogą dalej rozprzestrzeniać Królestwo Boże. Kościół lokalny, który nie umie wzbudzać uczniów, tak naprawdę nie rozumie, po co jest wzbudzony. Będzie nieefektywny w swoim działaniu. Po jakimś czasie zwyczajnie obumrze. Będzie gromadził ludzi, których życie nie jest naznaczone Królestwem Bożym.

Po drugie, silny kościół będzie głosił prawdziwe poselstwo. Nie będzie go dostosowywał do okoliczności i do tego, co się dzieje wokół, tylko będzie głosił prawdę Słowa Bożego. Silny kościół lokalny będzie poruszał się w prawdzie Bożej, nie zatrzymując się tylko na ewangelii zbawienia, ale również w pełni funkcjonując w ewangelii Królestwa Bożego.

Kościół, którego poselstwo jest dostosowane do otaczającego klimatu, do atmosfery spowijającej państwo, czy dany region jest jak zwietrzała sól. Do niczego się nie nadaje. Nie ma żadnej mocy ani przebicia w świecie duchowym.

Reasumując, obserwując mnogość inicjatyw, akcji i podejmowanych działań w świecie chrześcijańskim, ze smutkiem mogę stwierdzić, że bardzo często jest to para w gwizdek. Nie przynosi żadnych prawdziwych rezultatów.

Modlę się, abyś przestał się kręcić w kółko w swoim życiu i zajął się rzeczami prawdziwymi. Tylko rzeczy prawdziwe, dają prawdziwy owoc.