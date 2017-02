Tekst: Leszek Sikora

„Niech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości.” (IMoj.41.33-34)

Wiele w Biblii możemy przeczytać na tematy finansowe. Niektórzy wręcz określają Biblię jako między innymi – podręcznik do biznesu. Czytając uważnie historię faraona z Egiptu i Józefa, jego zarządcy, widzimy, że mądry człowiek uczy się zarządzania zbiorami, pieniędzmi, wartościami, majątkiem, między innymi poprzez oszczędzanie, odkładanie i inwestowanie. Poprzez wykorzystywanie hossy i czasu żniw na przygotowanie się do nieurodzaju i czasu posuchy.

Oszczędzanie zawsze jest wyrzeczeniem, rodzajem ograniczenia swojej konsumpcji po to, aby zgromadzić kapitał, zapas na czas niepewnej przyszłości, a jednocześnie przygotować swój zasiew pod przyszłe inwestycje. Tak się składa, że aby móc pomnażać swój majątek i mądrze prowadzić inwestycje dobrze mieć jakiś kapitał początkowy, do którego można dojść oszczędzając.

Józef rozpoznał, że na ziemi obfitość podlega z Bożej woli i jest zmienna. Mądry człowiek powinien to brać pod uwagę. Taka była postawa Józefa i zamysł złożony przez Boga w jego sercu. Określił on nawet bezpieczny pułap oszczędzania – 20% przychodu (jedna piąta zbioru, przychodu). To klasyczna wartość, do której warto się przymierzyć. Jeśli uda nam się więcej odkładać to super, jeśli trochę mniej – to mamy nad czym pracować, ale tak czy owak jest to dla naszego życia wyzwanie na dziś. Myślę, że w dzisiejszych czasach znaczna część ludzi nie widzi potrzeby oszczędności w swoim życiu. Oszczędzanie to poniekąd czekanie, odsuwanie czegoś w czasie, a dziś to nie jest popularne. Wolimy coś mieć już, szybko, bez czekania. To, że na kredyt, na kartę bankową, na dług – to drugorzędna sprawa –kiedyś się spłaci. Ale nie tego uczy nas Biblia poprzez tą historię.

„Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się – biedę” ( Prz.21.5)

Oszczędzanie to wyzwanie. Nie musimy zarabiać wiele pieniędzy, aby zacząć oszczędzać. Róbmy to tylko regularnie w naszym życiu, to będzie nam procentowało. Oszczędzanie musi być poprzedzone wywiązywaniem się z naszych podstawowych zobowiązań i powinności. Myślę tu najpierw o dziesięcinie i przeznaczanie środków na Boże Królestwo, a potem o kosztach związanymi z życiem, rachunkach i innych zobowiązaniach, itp. Tylko wolne od chciwości i związania mamoną serce może być przez Boga błogosławione, a tym samym nasze zasoby. Można powiedzieć – wpierw przelew dla Pana, a dopiero później na lokatę.

Pieniądze możemy inwestować na wiele sposobów, krótkoterminowo, długoterminowo, poprzez fundusze inwestycyjne, emerytalne, poprzez inwestycje w stabilne waluty, czy inne narzędzia finansowe. Ważne, aby to były regularne i powtarzalne działania. Lepiej inwestować w produkty, które znamy i rozumiemy sens ich działania, unikając tym samym spekulacji czy wirtualnych inwestycji. Być może będą się one jawiły jako atrakcyjne finansowo, ale ryzyko z jakim się one wiążą jest bardzo wysokie. Dobrze jest prowadzić dywersyfikację inwestycji, zawsze będzie to zwiększać bezpieczeństwo naszych środków.

Jaki jest cel naszych wyrzeczeń? Po pierwsze oszczędzamy na nieprzewidziane wydatki, budujemy bufor naszego bezpieczeństwa finansowego, ale też odkładamy na długoterminowe potrzeby. Dodatkowym celem oszczędzania może też być zgromadzenie początkowego kapitału na poważniejsze inwestycje, które raczej trudno nam było by rozpocząć bez początkowego wkładu, a które mogą z czasem znacząco wspomóc dochody naszego budżetu. Ale o tym następnym razem… .