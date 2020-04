Oswojenie duchowości

Od początku istnienia ludzkości trwa walka o człowieka, a demony i aniołowie to nie fikcja literacka. One funkcjonują w niewidzialnej dla człowieka rzeczywistości, ale to, że ich nie widać, nie oznacza, że nie istnieją. (…). Można dostrzec to obserwując problemy rodzinne ciągnące się od pokoleń, np. kiedy większość rodziny zapada na raka, depresję albo choroby psychiczne, irracjonalny lęk, wypadki lub przedwczesna śmierć, rozwody czy powracające jak bumerang problemy finansowe; coś, co wykracza poza pojedyncze wydarzenie, a staje się wręcz „wizytówką” takiej rodziny. Określa się to mianem fatum. Pamiętam historię pewnej rodziny, w której wszyscy członkowie łamali na potęgę ręce i nogi, a po modlitwie to się zmieniło. Przykładów można by mnożyć, ale najważniejsze w tych wszystkich dramatach jest to, że zawsze istnieje rozwiązanie – i to rozwiązanie duchowe.

Problemów, za którymi stoi świat duchowy, nie rozwiążą nawet najznakomitsi specjaliści w dziedzinie psychologii czy psychiatrii. Potrzebne jest duchowe narzędzie, a jest nim pełna autorytetu modlitwa wierzącego człowieka, który ma pojęcie o świecie duchowym i panujących w nim zasadach. I nie mam tu na myśli księży, mistyków ani tzw. zaklinaczy duchów. Mówię o tzw. ,,zwykłych” ludziach, realnie wierzących w Jezusa Chrystusa i świadomych nadanego im przez Boga autorytetu. W Ewangelii Marka 16:18 czytamy: „A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli: Demony wyrzucać będą, na chorych ręce kłaść będą, a Ci wyzdrowieją”. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że możemy robić te same rzeczy co On a nawet „większe” (Jan. 14:12). Więc róbmy to, co On.

Jezus uzdrawiał z najróżniejszych chorób i dolegliwości, uwalniał ludzi od złych duchów, rozkazywał zjawiskom naturalnym, a nawet wskrzeszał z martwych. Innymi słowy, śmiało demonstrował władzę nad światem duchowym, rozumiejąc, jaki cel ma Jego pobyt na ziemi. Chciał pokazać, jaki naprawdę jest Bóg, który ma moc i przychodzi po to, by dać ludziom życie i zniszczyć dzieła diabła (1 Jan. 3:8). Takie znaki widzimy także dziś i są wyraźnym potwierdzeniem tego, że moc Jezusa nie skończyła się wraz z Jego pójściem do nieba po śmierci i zmartwychwstaniu. Manifestowała się poprzez Jego uczniów, a potem przez kolejne pokolenia ludzi wierzących. W naszym kościele są prawnicy, lekarze, nauczyciele i studenci. Kiedy dzieci chorują, rodzice kładą na nich ręce i uzdrawiają je. Kiedy pojawiają się problemy, nie rozpaczamy i nie wpadamy w panikę, ponieważ wiemy, że na każdy problem Bóg przygotował już rozwiązanie. Nie leżymy na łopatkach.

Wyzwania życiowe każdej natury są rozwiązywane przez modlitwę, post, stosowanie strategii nieba i Bożych zasad, w tym jednej z najważniejszych, czyli wykonywanie Słowa zapisanego w Biblii. Zostawiony przez Boga testament jest „instrukcją” życia i kopalnią życiowej mądrości. Mądrość Boga zawarta na kartach ewangelii przynosi odpowiedź dla każdej osoby, niezależnie od jej statusu majątkowego czy wykształcenia. Prawdziwe chrześcijaństwo nie opiera się na niedzielnej teorii, oderwanej od życia i ludzkich problemów. Wiara w Jezusa polega na tym, że w realnym, codziennym życiu manifestuje się moc zmartwychwstałego Zbawiciela. Prawdziwy kościół pokazuje ludziom narzędzie do zmiany sytuacji, a jednym z nich jest dany nam przez Boga autorytet, by czynić sobie ziemię poddaną (I Mojż. 1:28). Możemy zatrzymać destrukcję, śmierć i zamieszanie, bo mamy świadomość, że za tymi rzeczami może kryć się ten, który przychodzi zabijać, niszczyć i wytracać (Jan. 10:10). Bóg jest zwycięzcą i my nie musimy się niczego bać, bo Jezus świetnie wykonał swoją pracę i ostatecznie pokonał szatana. A potem dał człowiekowi moc nad diabłem i jego demonami. Gdyby to było powszechnie wiadome, nie byłoby tyle zniszczenia i śmierci wokół nas.