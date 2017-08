On widzi tajemnice

Czym jest tajemnica? To coś co ludzie robią nie mówiąc o tym innym. W 6. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus wspomina kilka rzeczy, które robi się ‘w ukryciu’, czyli w tajemnicy. Są to rzeczy duchowe, ale Jezus drąży nieco głębiej. Przechodzi od rzeczy duchowych do praktycznych i mówi o motywacji naszego serca. W życiu są dobre i złe tajemnice, ale wszystkie wypływają z motywacji naszego serca. Niezależnie od tego czy motywacja jest dobra czy zła, Bóg widzi każdą z nich. Nic nie może się ukryć przed Jego wzrokiem, nawet rzeczy czynione w najgłębszej ciemności. Wszystko wychodzi na światło przed Bogiem i jest poddawane próbie w Jego obecności.

Wiem, że wielu czytelników tego bloga jest rodzicami lub będzie nimi któregoś dnia. Z kolei dzieci i młodzież na pewno zidentyfikuje się z tym o czym mówię. Również ci, którzy kiedyś byli dziećmi również mogą się do tego odnieść. Czy zdarzyło ci się ‘przyłapać’ kogoś na tym, jak robi coś dobrego, szlachetnego i godnego pochwały? Jakie uczucia wywołało to u ciebie, gdy zobaczyłeś jak ktoś robi w ukryciu coś dobrego? Czy zdarzyło się, że twoi rodzice kiedyś cię zaskoczyli i dali coś szczególnego? Gdy spytałeś za co to, odpowiedzieli że widzieli jak zrobiłeś coś dobrego. W obu sytuacjach, czy to gdy my widzimy jak ktoś w ukryciu robi coś dobrego, czy to my jesteśmy obserwowani jak robimy coś dobrego, końcowy rezultat jest zawsze dobry. Bóg wyzwala reakcję łańcuchową, która prowadzi do eksplozji dobroci.

W 6. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus wymienia klika rzeczy, które możemy robić w życiu oraz prawidłowy sposób, w jaki powinniśmy je robić. To wszystko ma związek z motywacją naszego serca. W pierwszym wersecie rozpoczyna od czynienia dobrze. W wersetach 2-4 mówi o dawaniu tym, którzy są w potrzebie. Wreszcie w wersetach 5-8 mówi o modlitwie. Jaki z tego wniosek? Dobrze jest czynić to, co dobre w Bożych oczach, dawać potrzebującym i modlić się. Bóg po prostu chce, aby nasze serce było w porządku. Często robimy coś dla nagrody, choć pragnienie nagrody nie jest niczym złym. Jednak problem w sercu pojawi się wówczas, gdy będziemy pragnąć niewłaściwej nagrody, to jest czynić duchowe rzeczy, aby być widzianym przez innych. To jest w porządku tylko wtedy, gdy będziemy chcieli, aby to Bóg nas zobaczył!

Często dajemy potrzebującym, robimy to co dobre w Bożych oczach, pościmy i modlimy się. Robimy te rzeczy w tajemnicy i nikt nawet o tym nie wie. Robimy to i dalej idziemy przez życie, nie zdając sobie sprawy z tego, że Bóg widzi to wszystko łącznie z motywacją naszego serca. On widział nasze poświęcenie, staczane przez nas w ukryciu bitwy, rozterki serca i odwagę, na którą się zdobywaliśmy, aby służyć Bogu. A gdy było już po wszystkim, szliśmy dalej przez życie do kolejnego etapu. Zapominaliśmy o naszych postach, dawaniu z czystego serca i szczerych modlitwach o tematy, których potrzebuje Bóg. Jednak Bóg nigdy nie zapomniał o tym co zrobiliśmy w tajemnicy i dotykało to Jego serca.

Wierzę, że w tym sezonie Bóg wspomina te dobre rzeczy, które ty i wielu innych robiło w tajemnicy. Myślałeś, że nikt nie zwrócił na nie uwagi, ale Bóg widział wszystko. Teraz nadszedł czas, aby On cię wynagrodził. Bóg nie da się z siebie naśmiewać i cokolwiek zasialiśmy, to będziemy zbierać. Jeśli ‘zasadziłeś’ dobre rzeczy, to w tym sezonie zbierzesz dobrą nagrodę. Bóg widzi to, co robi się w ukryciu i nagradza to. Często o tym zapominamy, lecz On jest znany z tego, że nagradza! Podobnie jak ojciec, który spostrzegł syna, gdy ten spełnia dobry uczynek i pragnie go w szczególny sposób wynagrodzić. Nasz Niebiański Ojciec jest taki sam. Sam mogłeś zapomnieć o dobru, które czyniłeś, ale Bóg o nim pamięta i teraz jest gotów to nagrodzić.