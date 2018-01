Nowy Rok – nowy Ty!

Czasami w naszym życiu zdarzają się rzeczy, które nie idą po naszej myśli. Czasami są one wynikiem tego, co zasialiśmy w przeszłości lub dlatego, że żyjemy na planecie, spowitej w ciemności. Tak czy inaczej, mamy „skałę” stabilności w naszym życiu: Słowo Boże.

Spójrz na swoje życie; jeśli czujesz, że jest w nim zamieszanie, musisz zobaczyć, na czym się opierasz. Ci, którzy opierają swoje życie na Słowie Bożym, pozostają niewzruszeni. Ci, którzy nie opierają swojego życia na Słowie, zostają wstrząśnięci. Bóg chce, abyś był osobą stabilną, dojrzałą, w dostatku i niewzruszoną. To się nie dzieje na podstawie zwykłego postanowienia. Musimy się zmienić i dostosować do Słowa Bożego. Jeśli potrzebujesz nowego początku i prawdziwego „nowego” roku, to słowo jest dla Ciebie.

Twoje uczucia nie rządzą tobą

Wielokrotnie, to jak czujemy się wewnątrz, dyktują nam nasze myśli i zachowania. Nasze uczucia zwykle okłamują nas i dają nam fałszywe spojrzenie na nasze okoliczności życiowe. Kiedy więc kierujemy się tym, jak się czujemy, wsiadamy na „emocjonalną kolejkę górską”. Mówimy: „To dobry dzień, więc mogę zawierzyć Bogu we wszystkim” lub „O nie … to kiepski dzień, gdzie jest Bóg? Teraz jestem zły i smutny.” Jako dojrzali Boży ludzie, musimy być tymi, którzy ufają Bogu pomimo wszystkiego, a nie tymi, którzy postępują według tego, jak się czują. Nasze uczucia mogą się zmienić w cztery sekundy, podobnie jak nasze zachowanie. Więc jeśli chcesz nowego roku i nowego życia, przejmij kontrolę nad swoimi uczuciami. Pozwól by Duch Święty, Słowo Boże i ty sam mówiło tobie jak się masz czuć. Kiedy zaczynasz chodzić według Słowa, cokolwiek by się nie zdarzyło, nigdy nie będziesz wstrząśnięty. W końcu nie ma znaczenia, jak się czujesz, ważne, że zaufałeś Bogu.

Deklaruj nie to, co widzisz i czujesz, ale to, co mówi Słowo Boże!



Pamiętaj, że twoje uczucia nakładają ci na oczy coś jakby okulary przeciwsłoneczne. Jest to szczególnie ważne, gdy ktoś rani nasze uczucia. Nagle jest tak, jakby ciemne okulary zostały umieszczone na naszych oczach i nie możemy naprawdę zobaczyć pewnych rzeczy poprawnie. Kiedy przechodzimy przez życiowe próby, nasze uczucia nakładają nam na nasze oczy ciemne okulary. Kiedy się rozglądamy, wszystko widzimy w negatywny sposób i wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. Prawda jest taka, że musimy ogłaszać Boże obietnice oraz przeciwieństwo tego, co czujemy. Jest to najlepsze lekarstwo i ma moc uwolnienia. Kiedy czujesz się samotny, oświadczaj, że Bóg umieszcza cię w rodzinie. Kiedy czujesz się biedny, oznajmiaj, że Bóg jest twoim Pasterzem, a to jest twój rok pomyślności. Czyniąc to, dostrajasz się do Słowa Bożego i zmieniasz swoje okoliczności życiowe.

Trzymaj się planu i zostań tam, gdzie zostałeś zasadzony

Wielu ludzi rozpoczyna podróż z Bogiem, ale gdy pojawia się nieznane, uciekają. Oni nie tylko uciekają od kościoła, ale od Boga. Bóg szuka tych, którzy pozostaną zasadzeni poprzez strumienie żywej wody, bez względu na to, co się stanie. Prawda jest taka, że wielu ludzi ma wielkie powołanie od Boga w swoim życiu, ale wybierają inny plan. Kiedy to robią, ich życie zbacza z przeznaczonej im trasy, a oni tracą to, do czego zostali wezwani. Musimy trzymać się planu, jaki Bóg ma dla naszego życia, pozostać zasadzonymi w domu, w którym umieścił nas Bóg, a kiedy to robimy, łapiemy niezwykłą szansę dla naszego życia. Jeśli chcesz nowego roku, ciężko pracuj, aby być lojalnym, stabilnym, zaangażowanym i oddanym. Już tylko to, radykalnie zmieni sytuację w każdej dziedzinie twojego życia, a do następnego roku staniesz się zupełnie inną osobą.

Zbuduj dla Boga twierdzę uwielbienia

Wreszcie, jeśli chcesz nowego i świeżego roku, naucz się usługiwać Bogu w zaciszu swojego domu. Kiedy coś się wydarzy w twoim życiu, stwórz Bogu twierdzę chwały w swoim życiu. Psalm ósmy mówi o tobie: „urodziłeś się, aby służyć Bogu i oddawać Mu cześć”.

Nie musicie być kapłanami, pastorami ani super uduchowionymi osobami, aby służyć Bogu. To jest dla wszystkich, a szczególnie dla ciebie. W miejscu, w którym służysz Bogu poprzez oddawanie mu czci, przyjdzie do ciebie zwycięstwo nad wrogiem. Możliwe, że będziesz musiał to zrobić kilka razy, zanim zobaczysz przełom i przekonasz się, że to z pewnością działa. Kiedy umieścisz Boga na pierwszym miejscu i zbudujesz mu twierdzę uwielbienia, to wtedy wszyscy wrogowie Boga zostaną pokonani.

Pamiętaj, że Bóg ma większy cel i plan dla twojego życia, więcej niż możesz sobie wyobrazić. Jeśli chcesz nowego roku, musisz zrobić coś nowego. Jeśli nigdy nie byłeś w stanie kompletnie poświęcić się czemuś w swoim życiu, nadszedł czas, abyś postanowił, że teraz jest zmiana.

Czego chcesz? Podejmij decyzję, a następnie dąż do tego. Jeśli twoje uczucia rządzą twoim życiem, nadszedł czas, aby Słowo Boże rządziło tobą zamiast uczuć. Jeśli nie podoba ci się, jak toczy się twoje życie, możesz to zmienić. Musisz tylko uwierzyć w Słowo Boże i je zadeklarować. Czy jesteś zmęczony zawsze byciem pokonanym? Dobrze! Bóg też ma tego dość! Nadszedł czas, abyś przyodział Bożą szatę i służył Bogu. Nadszedł czas, abyś był w Bożej twierdzy, zamiast w tkwił po uszy w porażkach. Jest tylko jeden sposób, aby się tam dostać – poprzez wielbienie Boga.

Wierzę, że jeśli potrzebujesz zmiany i nowego roku, zrobienie tylko kilku tych rzeczy zmieni twoje życie. Bóg chce, abyś miał najlepsze życie i ma dla ciebie wspaniały plan. Musimy jednak być tymi, którzy trzymają się wiernie jego planu, pozostają tam, gdzie nas postawił, dopóki nie powie: idźcie, bądźcie wierni i postępujcie według wiary. To jest rodzaj chrześcijaństwa, który możemy wdrożyć w nasze życie. Taki rodzaj życia Bóg zaplanował dla nas. Po prostu zacznij iść w tym kierunku, w kierunku stabilności jedynie w Bogu, a twój rok będzie inny. W rzeczywistości, jeśli będziesz wiernie robić to przez cały rok, za dwanaście miesięcy będziesz nową osobą.