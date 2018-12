Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik

„Boży niezbędnik – Jak żyć zwycięskim życiem”

Polecamy nowość wydawniczą – zbiór 9 nauczań dr Petra Gammonsa, ewangelisty uzdrowieńczego i misjonarza, który w ciągu 40 lat swojej służby wśród narodów odwiedził 70 krajów świata, głosząc i uzdrawiając chorych.

Wydane w formie mini książeczek, odkrywają przed czytelnikami sedno ewangelii, które jest proste: Jezus przyszedł przywrócić wszystko, co utracił Adam. W niezwykle praktyczny sposób autor odnosi się do prawd wiary zapisanych w Biblii. Tłumaczy czytelnikom, jak przyjąć błogosławieństwo płynące z krzyża po to, aby móc go dać innym. A to błogosławieństwo może być zastosowane w każdej dziedzinie życia wierzącego: uzdrowienia, przebaczenia, zwycięstwa nad grzechem, modlitwy, wolności od związań oraz powodzenia finansowego.

Czy potrzebujesz uzdrowienia? Przełomu finansowego? Oczekujesz na swój cud? Autor wspólnie z czytelnikiem przechodzi przez lekcje wiary, które dają siłę do przezwyciężenia każdego wyzwania: czy to będzie śmierć, depresja, zwątpienie, przygnębienie czy choroba. Objawienie zwycięstwa płynące z Krzyża staje się tak realne, że każda okoliczność czy słowo diabła będą wobec nich malutkie.

„Ewangelia jest jak lek na każdą potrzebę ludzkości” – tymi słowy autor podsumowuje jedną z książeczek pt. „Boska zamiana”.

O autorze:

Jako młody człowiek przyjął dramatyczne wezwanie od Boga: “ZANIEŚ ŚWIATU MOJE POSELSTWO O UZDROWIENIU I MOJĄ MOC UZDROWIENIA ”. Od tamtej chwili zaczęły się dziać niesamowite cuda. Doniesienia o cudach wstrząsnęły całymi miastami i wywarły wpływ na całe narody, czego rezultatem były niewiarygodne spotkania przebudzeniowe, gromadzące tłumy na największych obiektach świata.

Szanowany na całym świecie jako ewangelista, mąż stanu i znawca Biblii, przemawiał do największych tłumów w historii, dochodzących do czterech milionów ludzi na pojedynczym spotkaniu. Jego życie jest inspirującą historią człowieka, który wywodził się z małej nieznanej miejscowości na brytyjskiej wsi, a stał się osobistym przyjacielem i doradcą prezydentów, premierów i światowych przywódców. Przez ponad 40 lat usługiwał ponad stu milionom ludzi w ponad stu krajach na świecie.

Dr Gammons, autor bestsellerów, opublikował ponad 100 książek i podręczników, a jego prace zostały przetłumaczone na wiele języków. Jego książki oddają ciepło, współczucie i poświęcenie, które motywują go do podróży dookoła świata i usługiwania na każdym kontynencie.

