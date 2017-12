Nie polegaj na własnym rozumie!

Ciocia Ela i Dzieci w Akcji podpowiedzą wam, jak korzystać z Bożego Słowa i nie poddawać się temu, co widzą Twoje oczy. Nawet, gdy coś dookoła ci podpowiada, że nie jest dobrze, możesz być jak Jozue i Kaleb i zdobyć Twoją ziemię obiecaną!

Opowieści cioci Eli na portalu CEL

cz. 1 Ja i Król

cz. 2 Spotkanie

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do oglądania „Dzieci w akcji”! To cykl spotkań adresowanych do dzieci, które chcą poznać Jezusa. Spotkania prowadzone są przez służbę dziecięcą Kościoła Chwały. W naszych programach będziemy pokazywać, jak uwielbiać Boga, jak czerpać z Bożego Słowa, jak się modlić. Pokażemy prawdziwe życie z Bogiem dzieci, które mają 6,8, 11 lat! Bóg kocha dzieci i chce, by zawsze funkcjonowały nie tylko w miłości, ale również w mocy i zwycięstwie. Wierzymy, że idąc przez życie z Jezusem to jest możliwe!