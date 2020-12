Nie odpuszczaj. Nie ma nieważnych decyzji!

Tekst: Zuza Śladowska Myślisz, że podejmowane przez ciebie decyzje możesz podzielić na ważne, mniej ważne i nieważne? nic bardziej mylnego! nie ma nieważnych decyzji, twoja przyszłość spoczywa w twoich rękach…

W życiu jak w ruchu drogowym – nie ma znaczenia, czy wypiłeś kieliszek wina, czy całą butelkę. NIE JEDŹ. Tak brzmi prosty i znany wszystkim slogan. Dlaczego ludzie raczej się do niego stosują? Cóż, wszyscy wiemy, jakie skutki mogłoby przynieść niezastosowanie się do tego zakazu… Jeśli jesteś kierowcą, wiesz, że jesteś odpowiedzialny za siebie i pasażerów, a twoje decyzje mogą istotnie wpłynąć na czyjeś życie. Wobec czego jeśli pojechałeś autem na grilla do znajomego lub jesteś na jakimś innym wypadzie, podejmujesz decyzję: nie piję. I słusznie, to jest odpowiedzialna decyzja, która pozwoli ci uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa. Jeśli jednak postanowiłbyś zbagatelizować zakaz spożywania alkoholu przed podróżą, mógłbyś narazić siebie i swoich pasażerów na kolizję czy nawet wypadek. Z przekraczaniem dozwolonej prędkości jest podobnie. Raz czy dwa może ci się udać jechać zbyt szybko bez żadnych konsekwencji, ale co, jeśli za trzecim razem już nie będzie tak kolorowo?

My, młodzi, lubimy ryzyko. Nie wiedzieć skąd mamy to we krwi. Ale czy naprawdę musimy doświadczyć wszystkiego na własnej skórze? Odpowiedź brzmi: NIE, tak być nie musi. Dlatego tak ważne są decyzje, które podejmujesz. Jak na drodze, jedna nieodpowiedzialna zmiana pasa ruchu i może zrobić się bardzo niebezpiecznie, tak wżyciu prywatnym również jesteś odpowiedzialny za dokonywane wybory i podejmowane decyzje. Nie ma nieważnych decyzji. Niech ci się nie wydaje, że na pewnych polach możesz odpuścić. Każda decyzja ma jakiś skutek. Więcej, każda podjęta dziś przez ciebie decyzja ma wpływ na twoją przyszłość. Zanim przejdziesz dalej, zastanów się, jaka była ostatnia ważna dla ciebie decyzja i dlaczego podjąłeś taką a nie inną.