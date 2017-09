Na czym polega miłość?

Kolejny odcinek programu „Dzieci w akcji”: Wyposażeni w moc, aby kochać Boga i ludzi!

Dziś dowiecie się, jak dzielić się miłością z innymi ludźmi. Jezus kochał cały czas! Bo Jezus jest miłością! Czy łatwo jest kochać każdą osobę? Nie! Ale w Bożym królestwie kochamy się nawzajem. Czy wiesz, że Bóg daje nam moc, aby myśleć dobrze o ludziach, którzy nas nienawidzą? Jezus nam wybaczył, a kiedyś każdy z nas był wrogiem Boga. Czy Jezus przebaczyłby swoim koleżankom i kolegom ze szkoły? Tak! Jeśli chcemy być jak On, musimy żyć jak Jezus. Zatem przygotuj się na dzisiejszy odcinek!

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do oglądania „Dzieci w akcji”! To cykl spotkań adresowanych do dzieci, które chcą poznać Jezusa. Spotkania prowadzone są przez służbę dziecięcą Kościoła Chwały.

W naszych programach pokazujemy, jak uwielbiać Boga, jak czerpać z Bożego Słowa, jak się modlić. Pokażemy prawdziwe życie z Bogiem dzieci, które mają 6,8,11 lat!

Bóg kocha dzieci i chce, by zawsze funkcjonowały nie tylko w miłości, ale również w mocy i zwycięstwie. Wierzymy, że idąc przez życie z Jezusem, to jest możliwe!

Obejrzyj poprzednie odcinki:

Dzieci potrafią słuchać głosu Ducha Świętego (odc.1)



Bohaterowie wiary (odc.2)



Kiedy służymy Bogu, jesteśmy błogosławieni (odc.3)

Słowo Boże jest mocą do życia (odc.4)