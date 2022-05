Moc połączenia, czym tak naprawdę jest ?

Kiedy myślę o połączeniach między ludźmi to nie mam na myśli relacji braterskich w kościele, które są bardzo ważne, ale bardziej o połączeniach w relacji pionowej: Bóg Ojciec – syn – lider – uczeń.

Takie połączenia widzimy na kartach Biblii pomiędzy Mojżeszem a Jozuem, Eliaszem a Elizeuszem, Jezusem a Jego uczniami, Pawłem a Tymoteuszem, Tymoteuszem a Tytusem. Ten rodzaj połączenia jest wyjątkowy, bo potrafi przenieść nas do wymiaru prawdziwej posługi, która ma realny wpływ na ludzkie życie.

Aby znaleźć taką relację, trzeba po pierwsze modlić się o takie połączenie i być wyczulonym na głos Ducha Świętego. Ten rodzaj połączenia następuje w duchowej sferze. Dlatego zachodzi potrzeba słuchania głosu Ducha Świętego.

Kiedy Jezus wzywał ludzi, aby szli za Nim, zawsze zostawiał przestrzeń na odpowiedź z ich strony. Nikogo nie przymuszał, bo czekał na suwerenną decyzję danej osoby. Dopiero w takiej konfiguracji człowiek może zacząć się uczyć i przyjmować cenne lekcje. To pozwala, aby był prowadzony, przyjmował wszelkiego rodzaju instrukcje, zachętę oraz korektę.

Relacja Bóg Ojciec – Syn pozwala przyjmować ojcowskie dziedzictwo. Kiedy zostaje ono udzielone, człowiek jest wprowadzony w głębię poznania i może doznać przełomu.

Pan Jezus nie robił nic, czego nie zobaczył u swojego Ojca. On spędzał czas z Ojcem. Modlitwa zbliżała Go do Ojca, odsłaniała Jego zamysły i wolę. Ewangelia Jana wskazuje, że Pan Jezus jest drogą, a my jesteśmy Jego naśladowcami. To pozwala nam budować Jego Królestwo na ziemi na zasadach nieba, tak aby wypełniało ono nasze kościoły, rodziny. Poddając się prowadzeniu Jezusa, uczymy kościół oddania, uległości. Szukajmy takich relacji i dajmy się znaleźć.