Kto tu rządzi?

Jest mnóstwo rzeczy, które rządzą naszym życiem, chociaż wydaje się nam, że mamy nad nim kontrolę. Prawda jest taka, że często robimy rzeczy, których wcale nie chcemy robić. Dla niektórych osób to może być grzech lub grzeszne nawyki, które stały się częścią naszej osobowości. Dla innych to może być zła postawa, z której nie pokutowaliśmy przed Bogiem. Myślę, że w wielu przypadkach ludźmi rządzi strach, który trzyma ich w niewoli. W życiu chrześcijan to Jezus powinien panować, a nie cokolwiek innego. Słowo Boże, Duch Święty Bóg Ojciec i nasz Zbawiciel Jezus powinni być tymi, którzy mają decydujący wpływ na nas. Jezus chce, żebyśmy byli wolni i szli za Nim, jako za naszym jedynym Królem.

Gdy byłam młodsza, nigdy nie uczono mnie o Królestwie Bożym. Czytałam o nim w Biblii, ale nie rozumiałam go. Później Bóg zaczął otwierać mi oczy na rzeczywistość i prawdę Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest pośród nas i w nas samych, jeśli tylko jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ono nie ma końca i niesie życie, gdziekolwiek dociera. W Ewangelii Łukasza 11:20 czytamy: „Jeżeli Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże”. Wszędzie dokąd chodził Jezus, jako Król tego królestwa, ciemność ustępowała, a ludzkie życie doświadczało potężnej zmiany. Ja również poczułam smak wolności, gdy Jezus wszedł do mojego życia. Ciemność mnie opuściła i byłam wolna, aby podążać za Nim. Zaczęłam poznawać prawdy Królestwa Bożego i tak postępować, aby moje życie odzwierciedlało zasady w nim panujące.

Gdy poddałam się Bogu i pokutowałam z budowania mojego własnego królestwa, stałam się częścią Królestwa Jezusa. Oznacza to, że zdjęłam swoją koronę i ustąpiłam z tronu mojego własnego serca. Dałam Jezusowi najbardziej zaszczytne miejsce w moim życiu oraz moc, aby mną rządził. Tym samym, Jego Słowo i Jego drogi stały się standardem w moim życiu.

Czy to znaczy, że nigdy nie popełniam błędów? Nie, ale to znaczy, że mam w życiu cel, a On będzie mnie wiernie wspierał w jego osiągnięciu. To, co kiedyś królowało w moim życiu (strach, egoizm, złość, nieprzebaczenie, urazy, itp.) straciło moc, aby rządzić moim życiem.

Nie ma nawet znaczenia, czy taka się urodziłam, czy odziedziczyłam to po rodzicach, czy też jest to wynikiem moich własnych doświadczeń. Straciłam wszystkie wymówki, a zyskałam możliwość uwolnienia się od tych rzeczy.

Odkąd zrozumiałam, co się dzieje, gdy Jezus rządzi czyimś życiem, moje życie uległo radykalnej zmianie. Nadal jest w nim wiele rzeczy, które muszą zostać zmienione i będę się musiała z nimi rozprawić. Jednak teraz moje życie jest powierzone w dobre ręce. Jezus jest dobrym pasterzem, który prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, mądrości i powodzenia. Chroni mnie i przynosi pokój mojej duszy. Pokazuje mi rzeczy, które okradają mnie z radości, umacnia mnie, traktuje lepiej, niż na to zasługuję i zawsze wiernie mnie ratuje. Odkryłam, że gdy Jezus rządzi w moim sercu i duszy, żyję w pokoju. Nawet gdy przychodzą kłopoty albo sama je powoduję, Jezus ma władzę, by położyć im kres i przynieść pokój.